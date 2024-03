Um dia na vida de… Jake Xu, o empresário que cuida da beleza dos homens

Juntamente com o irmão, Jake Xu fundou a empresa Shakeup, que se dedica a criar cosmética exclusivamente masculina. Nascido em Pequim e criado no Reino Unido, o empresário abriu a empresa em 2019 e já exporta para o Reino Unido, África do Sul, Alemanha e Nova Zelândia e China e, recentemente, para Portugal.

A que horas é que se costuma levantar?

Levanto-me todos os dias às 5:30. É um hábito que mantenho há muitos anos e, por isso, acordo a essa hora na maioria dos dias, mesmo aos fins-de-semana, e sem alarme.

O que costuma refletir/ponderar/pensar nos primeiros minutos acordado?

Não estou a sugerir que seja de todo saudável, mas a primeira coisa que faço quando acordo é verificar no meu telefone os números das vendas noturnas (uma vez que dirijo uma marca global de produtos para a pele, as vendas chegam 24 horas por dia), bem como quaisquer mensagens urgentes dos nossos distribuidores ou retalhistas de outros fusos horários enquanto estava a dormir.

Qual é a sua rotina quando se levanta?

Escovo os dentes e aplico a minha rotina matinal de cuidados com a pele, depois hidrato-me com um copo de água morna, antes de me preparar para o ginásio. Normalmente, chego ao ginásio às 6:20.

Jake Xu fundou a empresa Shakeup, que se dedica a criar cosmética exclusivamente masculina Foto: DR

Que tipo de pequeno-almoço costuma tomar?

Ovos. Ou como ovos mexidos com salmão fumado, que é o meu pequeno-almoço preferido, ou, se tiver pouco tempo, como apenas 2 ou 3 ovos cozidos. Sou mestre a cozinhar os melhores ovos com a gema líquida. Espero que a água ferva e ponho os ovos a cozer durante sete minutos, nem mais um segundo, depois, coloco-os debaixo de uma torneira fria durante um minuto.

Costuma haver algum tipo de atividade antes do trabalho?

Faço exercício cinco dias por semana no ginásio. Sou uma pessoa matinal quando se trata de exercício. Creio que que me ajuda a limpar a mente e a definir a minha positividade para o dia. Enquanto estou na passadeira surgem tantas ideias e, por vezes, grandes soluções para problemas que enfrento. Nos meus dias de descanso, continuo a acordar mais ou menos à mesma hora, mas leio ou faço uma ou duas lições de francês no Duolingo.

Qual é o seu trajeto diário? Como o faz? A pé, automóvel, transportes…

Vou para o trabalho de carro. Demoro cerca de 20 minutos com trânsito razoável. É uma ótima altura para ouvir para ouvir o meu podcast e colocar a mente no sítio certo para o dia.

Tem algum tipo de preparação prévia para o trabalho?

Nem por isso, uma vez que tenho as mensagens urgentes que requerem a minha atenção imediata logo após acordar.

Faz exercício 5 vezes por semana, e todos os dias, quando acorda, vê o telefone. Foto: DR

A que horas começa a trabalhar?

Normalmente, chego ao escritório às 9:00. A equipa começa oficialmente a essa hora, apesar de termos horários flexíveis. Normalmente às 9h30 toda a equipa está a postos, pronta para começar.

Quais são as suas principais tarefas e responsabilidades no trabalho?

Como cofundador da Shakeup, tenho inúmeros papéis a desempenhar. Entre mim e o Shane, o meu irmão gémeo e parceiro de negócios, mantemo-nos informados um do outro sobre o trabalho que fazemos e a equipa comunica-nos todos os aspetos do comércio. Em termos de responsabilidades, tenho tendência para liderar o lado criativo e de marketing da empresa, enquanto o Shane está mais virado para a parte comercial e trabalha mais de perto com o nosso diretor financeiro e de vendas.

Como gere o seu tempo?

Ainda estou a aprender e a tentar melhorar a eficiência do meu tempo. Gosto da teoria de dividir o dia em blocos de 25 minutos. Primeiro, estabeleço prioridades para as tarefas e, em cada período de 25 minutos, concentro-me num trabalho de cada vez e faço-o bem. Caso contrário, é muito fácil distrair-me e ser arrastado para todas as direções, acabando o dia sem concluir nada do que comecei.

Como é que lida com a pressão e o stress?

Não muito bem. Mais uma vez, isso é algo em que estou a trabalhar. A todos os empresários, o que eu quero dizer é que não pensem que os outros já resolveram tudo. O stress e a pressão estarão sempre presentes e será sempre difícil lidar com eles. Se fosse fácil, não se chamaria stress. O Shane e eu estamos a aprender a enfrentá-lo da forma mais lógica. Temos de ser capazes de nos alhear da situação e olhar para ela de forma racional. Há problemas para os quais podemos encontrar uma solução, depois concentramo-nos nela e na forma como a vamos executar. Para os problemas que não se consegue controlar, compartimento e delego na minha equipa ou nos meus recursos para os ajudar a encontrar uma solução. De qualquer forma, deve aprender-se a auto-regulação e, talvez, dar apenas um passeio, sair do ambiente para dar a si próprio espaço para limpar a mente.

O negócio é em parceria com o irmão Shane. Foto: DR

Qual é a parte favorita e menos agradável do trabalho e porquê?

Adoro todo o meu trabalho, especialmente o facto de poder trabalhar com a minha equipa talentosa e dedicada. Temos uma grande dinâmica de grupo e todos se dão muito bem uns com os outros. Gerir uma empresa é difícil, mas se fosse fácil toda a gente o faria. Essencialmente, todos os dias são dedicados à resolução de problemas. Estamos sempre a receber diferentes tipos de questões e cabe-me a mim e à minha equipa encontrar uma solução. É interminável. Pode-se escolher odiar isto, e não censuro quem o fizer, porque é muito difícil, mas o Shane e eu escolhemos procurar a alegria nesta atividade.

Tem uma equipa a trabalhar consigo? Como gere a comunicação com eles?

A nossa equipa é constituída por oito pessoas. Metade delas trabalha à distância, fora do escritório. Temos reuniões de equipa duas vezes por semana e reunimo-nos pessoalmente duas vezes por mês. Durante o dia, estamos em contacto permanente através do Whatsapp e do Zoom. Sendo uma marca que nasceu na pandemia, aprendemos a adaptar-nos ao trabalho remoto. Tem os seus desafios e desvantagens, mas, no geral, tem funcionado bem para nós.

Costuma fazer pausas no trabalho? Para?

Mais uma vez sou culpado. Tenho tendência para desvalorizar e de não ter tempo para apanhar ar. Não recomendo aos outros e compreendo perfeitamente a importância de fazer pausas, mas na realidade e no meio de um dia frenético, é mais fácil falar do que o fazer. Também reconheço que não bebo água suficiente, mas estou a trabalhar nisso.

Interrompe o trabalho para almoçar? O que costuma comer e onde?

Quando se está tão ocupado, por vezes, fazer uma pausa para almoço parece um luxo, mas sem a comida para alimentar o corpo e, mais importante ainda, o cérebro, a eficiência não é, de facto, totalmente otimizada. Muitas vezes, embalo o meu almoço ou compro a granel no supermercado e guardo no frigorífico.

Presta alguma atenção às redes sociais ao longo do dia?

Monitorizo muito o nosso Linkedin durante o trabalho. É uma plataforma crucial para nós para estabelecer contactos, bem como para obter conselhos e informações. Além disso, como sou responsável pela nossa equipa de marketing, vou à página da nossa empresa no Facebook e no Instagram ao longo do dia, mas não com muita frequência nas minhas redes sociais pessoais.

Tem hobbies ou atividades que faz regularmente?

Neste momento, estou a tentar aprender francês. Adorava ser capaz de o falar fluentemente, mas é difícil sem viver num país francófono. Ajuda-me para me obrigar a fazer uma pausa no trabalho nem que seja um bocadinho e concentrar-me noutra coisa que seja divertida.

A que horas costuma terminar a atividade profissional?

Na maior parte dos dias, acabo por volta das 6:00 ou 6:30.

"Leva" trabalho para casa?

Claro que sim. Quando se trata da atividade, ela nunca pára. Adormeço e acordo a pensar nela, vivo a pensar nela, respiro-a. Mas nunca se deve sentir forçado a fazê-lo, ou ser infeliz. Eu faço-o pela paixão que tenho pela nossa marca. Não parece trabalho, é aprendizagem e faz parte de quem sou. Penso que a maioria dos empresários concordaria comigo que, se se quiser um emprego que não necessite de "levar" o trabalho para casa, então gerir um negócio próprio pode não ser o certo.

Costuma conversar com alguém sobre a sua atividade no final do dia?

Tenho uma grande rede de apoio, onde está o meu irmão gémeo, e recomendo vivamente que haja alguém de confiança, porque gerir um negócio sozinho é muito solitário e desamparado. Falo frequentemente com o Shane depois do trabalho sobre como correu o dia, o bom, o mau, celebro as vitórias e discuto os desafios. O meu parceiro é também uma ótima fonte de apoio. Sei que tenho alguém em quem posso confiar quando chego a casa, o que é extremamente reconfortante. No entanto, tento não falar demasiado sobre o trabalho com o meu parceiro mesmo que esteja a trabalhar de casa. É preciso encontrar formas de separar as duas coisas, caso contrário, não é saudável nem justo para a outra metade.

Costuma viajar com frequência nas suas atividades profissionais?

Sim. Exporto a nossa marca para quatro continentes pelo que as viagens são muito intensas. No ano passado fui à China, Austrália, Itália, Noruega, Japão, Singapura e Alemanha num espaço de apenas alguns meses. Levo comigo os nossos fantásticos produtos, pois todas estas viagens podem afetar a pele.

Há muita diferença entre os dias da semana e os fins de semana?

Faço um esforço consciente para tentar relaxar aos fins-de-semana. É que a nossa reserva de energia para lidar com o stress constante é limitada. Por isso, é preciso acumular e poupar energia para poder lidar melhor com os problemas e desafios. O mesmo acontece com as vitórias no trabalho. Por mais pequenas que sejam, os meus mentores disseram-me para as celebrar e apreciar sempre. Ao fazê-lo, acumula-se essa boa vontade e positividade para que, quando as coisas ficarem difíceis, se tenha energia suficiente para lidar com elas.

O que faz antes de dormir?

Verifico os meus e-mails mais uma vez para me certificar de que não há pedidos urgentes dos nossos parceiros na Ásia e na Austrália, que estão a começar o seu dia de trabalho enquanto me preparo para ir para a cama.