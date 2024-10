Fall Market by BOA. A primeira edição do mercado multimarcas no coração do Porto

Entre as 11h e as 19h, chegam ao aparthotel com serviço de hotel 5 estrelas Village by BOA, no Porto, marcas de moda locais e nacionais com foco na sustentabilidade e peças feitas de materiais naturais, orgânicos ou upcycled (feitos a partir de peças existentes). A marcas de moda como Emblazer, Ablesia, Nutro ou Vintage for a Cause juntam-se marcas de joalharia como Jewellery Experience ou Burguesa, e estarão em mostra e venda no espaço térreo do aparthotel, e também no The Space, a penthouse transformada em espaço de eventos. Para os mais corajosos, a tatuadora Cátia Ferreira, do Athenas Studio, terá sugestões flash para tatuar no evento.

Chegam ao espaço térreo e ao The Space marcas de moda locais e nacionais com foco na sustentabilidade, como Emblazer. Foto: DR

Mas não são só as marcas nacionais que convidam a ficar mais um pouco neste mercado. Num ambiente descontraído, poderá ouvir música ou aconchegar o estômago com pizzas do Estudio Pizza, chocolates GLAD, pastelaria Padoca, petiscos do chef sul-americano Tlholo Nyatlo, criador de vários jantares privados no The Space, a acompanhar com gins portuenses do Invicta Gin.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por abril e. franz (@aaa________fff)

"A ideia de um Pop-Up Market nasceu do desejo de gerar sinergias entre marcas locais que partilhem os mesmos valores", conta a Assistant Manager do aparthotel, Carolina Germano. Além de promover marcas nacionais, o mercado reforça a vontade do The Space se afirmar como um espaço aberto a todo o tipo de eventos.

A penthouse de 120 metros quadrados, com vista para a cidade, foi desenhada com um layout flexível para acolher todo o tipo de eventos. Tem sido utilizado para teambuildings, jantares privados ou com chef, provas de vinho, workshops e lançamentos de produto, mas este é o primeiro evento aberto a toda a comunidade.

A penthouse de 120 metros quadrados, com vista para a cidade, foi desenhada com um layout flexível para acolher todo o tipo de eventos. Foto: DR

Inaugurado em 2022, o Village by BOA é um aparthotel no centro do Porto, com 40 apartamentos, construído a partir do Bairro do Silva, um bairro operário do século 19. Na renovação do espaço para um aparthotel, os arquitetos procuraram projetar à volta do espaço e não manipular o espaço histórico tendo em conta o conceito, mantendo alguns elementos e estrutura originais. A decoração pelo Bacana Studio procura transmitir um aspeto acolhedor e caseiro, uma casa longe de casa.

Quando? 12 e 13 de outubro, entre as 11h e as 19h Onde? Village by BOA, Rua do Bonjardim 541, 4000-124, Porto Entrada livre