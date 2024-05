Justa Nobre lança o seu primeiro vinho

Numa homenagem às vinhas velhas de região, e com assinatura da Costa Boal Family Estates, dois vinhos grande reserva DOC Trás-os-Montes foram os selecionados pela chef portuguesa Justa Nobre e António Boal, transmontanos de gema, para serem as novas estrelas do já renomado restaurante O Nobre, em Lisboa.

Lançamento dos vinhos. Foto: DR

O Justa Nobre Vinhas Velhas Branco 2022 e Tinto 2020 são exclusivos e ilustrados pela chef, "num traço solto a preto e branco que lhe conferem um toque acrescido de elegância e distinção". Para cada "Escolha da Transmontana", limitada a 1500 garrafas (45 euros) que serão os protagonistas de uma harmonização especial. A escolha das colheitas foi porque para a chef são as "que melhor expressam a identidade e a qualidade das vinhas transmontanas, e que se sentem, aliás, aquando da abertura de cada garrafa".

O branco com 12,5% de teor alcoólico, harmoniza com lombo de robalo com camarão com molho bulhão pato. Já o tinto 2020, com 14,5% de álcool, pede um acompanhamento mais composto e intenso, como Justa Nobre sugere perninha de cabrito no forno a transmontana.

"A relação de amizade de Antonio Boal com a Chef Justa Nobre, filha de Trás-os-Montes, tal como nós, já soma alguns anos felizes. Sabíamos que desde a abertura d’O Nobre apresentava na carta de vinhos todas as referências da nossa marca, pelo que decidimos fazer um vinho de homenagem a Trás os montes, para isso foi necessário fazer uma prova de vinho branco e tinto no seu restaurante e adequar aos pratos onde selecionamos e desafiá-la a escolher aquelas com que mais se identificava e que se pudessem tornar-se nos vinhos Justa Nobre, para apresentar em exclusivo aos seus clientes", adianta António Boal, CEO da Costa Boal Family Estates.

Estes vinhos são edição exclusiva da Costa Boal, que pode ser encontrada apenas no restaurante "O Nobre", da chef portuguesa, sito em Lisboa.