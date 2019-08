A natureza dos Açores numa ida ao Ritz Spa

Ouvimos falar em veneno de abelha, colostro de vaca ou leite de burra e imediatamente imaginamos os rituais de beleza de Cleópatra ou Maria Antonieta, a excentricidade de outros tempos aliada à tecnologia dos dias de hoje. Mas é nos Açores que aterramos, um lugar onde a Natureza floresce de outra forma, livre para fazer as coisas à sua maneira, e o ponto de partida da Ignae, marca de beleza que cruza a ciência com os recursos do arquipélago português para criar produtos únicos no mundo.

Numa altura em que os cuidados com a pele se tornaram tão importantes como a última tendência de maquilhagem, o Ritz Spa continua a olhar para o bem-estar em todas as suas vertentes apostando em tratamentos virados para o futuro, mas também na importante ligação a ingredientes e experiências locais. É essa aliança que está na base das propostas de rosto e corpo com assinatura da Ignae e nos tratamentos exclusivos que chegaram ao do Ritz Spa no final de 2018.

O fácil anti-aging (80 minutos, €235) é um pretexto para conhecer os diferentes produtos da marca, hidratantes, sérum e creme de olhos, como nos explica a terapeuta, e começa com a aplicação do óleo essencial de funcho, que ajuda a abrir os pontos para a drenagem, feita através da massagem, ideal para ajudar a eliminar papos, flacidez e sinais de envelhecimento da pele. O resultado é quase instantâneo, como dormir várias noite de sono profundo numa só. Segue-se a máscara com o colostro da vaca dos Açores, conhecido pela sua capacidade de estimular a regeneração celular e estimular a produção de colagénio, um shot anti-inflamatório e cheio de vitaminas (ideal para inflamações como o acne ou as peles muito secas) que retirar o stress da pele passo a passo e sem pressas. Enquanto a máscara trabalha, é feita uma massagem drenante nas pernas e nos pés.

Para além deste existe ainda um facial de rejuvenescimento e hidratação (50 minutos, € 180), adaptado às necessidades de cada pele, e que implica escolher entre a aplicação da máscara de assinatura da Ignae com veneno de abelha e argila, ou a máscara de leite de burra, duas poderosas possibilidades de regeneração e firmeza. Já o tratamento de corpo (80 min, €245), usa o colostro, mas para nos envolver da cabeça aos pés como num casulo, aplicando as mesmas possibilidades anti-inflamatórias do rosto ao corpo. Começa-se por uma esfoliação, para preparar a pele, depois o envolvimento em casulo, finalizando com a drenagem.



Onde? Rua Rodrigo da Fonseca 88, Lisboa. Quando? De segunda a domingo das 8h às 21h.Reservas: 213 843 005 ou spa.lis@fourseasons.com