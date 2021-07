Michael Lewis, o multimilionário que casou com a sobrinha da princesa Diana

A união entre a realeza e o mundo dos negócios não é novidades, mas há largos meses que não se assistia a um casamento real tão luxuoso nem tão opulento como foi o de Lady Kitty Spencer e Michael Lewis. Basta pensar que noiva usou, ao todo, cinco vestidos Dolce & Gabbana, e a união aconteceu na romântica e distinta Villa Aldobrandini, em Roma. Ela é filha de Earl Spencer, irmão da princesa Diana, mas quem é ele? Pergunta-se o mundo inteiro, que ainda se pasma com a diferença de idades entre os noivos, apesar de isso ser absolutamente redundante.



Nasceu na África do Sul, judeu, mudou-se para Inglaterra na década de 1980, e é a terceira geração de empresários ligados à indústria da Moda na família. Na década de 1930 o avô, Meyer Lewis, fundou a cadeia de venda de móveis Lewis e, na década de 1980, o pai, Stanley Lewis, tornou-se acionista do Grupo Foschini, do qual Michael Lewis é chairman desde 2015.

Lady Kitty Spencer em Dolce & Gabbana, com Michael Lewis. Foto: @crazyforcouture



A somar a este cargo, preside a Histogenics Corporation, empresa ligada à saúde, a Oceana Investment Corp, ligada a investimentos internacionais e a Strandbags Holdings Pty, ligada ao retalho. Conhece-se-lhe um lado solidário, já que em 2011 a sua família doou 3 milhões de libras à Universidade de Oxford. Em 1985 casou com Leola, a sua primeira mulher, com quem teve três filhos, mas dela pouco se sabe.

Em janeiro de 2020 anunciou o noivado com Kitty Spencer, modelo e aristocrata, também ligada à moda. Casaram no passado 24 de julho de 2021.