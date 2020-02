Bezos bate recorde com compra de mansão por 165 milhões em LA

A propriedade, conhecida por Warner Estate, foi desenhada para o titã de Hollywood Jack Warner nos anos 30 e construída com o estilo Georgiano, com terraços amplos e um campo de golfe de nove buracos.

A compra desta propriedade surge dias depois de Bezos ter encaixado 4,1 mil milhões de dólares com ações da Amazon e de terem sido publicadas notícias a dar conta que o homem mais rico do mundo está a apostar forte no mercado da arte. Terá fixado um recorde para o artista Ed Ruscha num leilão da Christie’ com a compra de "Hurting the Word Radio #2" por 52,5 milhões de dólares e também "Vignette 19" de Kerry James Marshall por 18,5 milhões de dólares.

A Warner Estate pertencia a David Geffen desde 1990, quando este magnata ligado ao cinema pagou 47,5 milhões de dólares pela propriedade. No último verão Bezos esteve de férias no mega-iate de Geffen, como é possível constatar no post abaixo publicado no Instagram, com uma imagem onde aparece com a namorada Lauren Sanchez e o ex-CEO do Goldman Sachs, Lloyd Blankfein.





Uma foto de Instagram com Lloyd Blankfein, Jeff Bezos e David Geffen Foto: Instagram

Bezos, de 56 anos, que durante anos adotou uma postura reservada no que diz respeito à sua vida pessoal, tem nos últimos tempos surgido várias vezes em destaque nas notícias, sobretudo desde o divórcio com MacKenzie Bezos no ano passado.

Já surgiu em passadeiras vermelhas com a namorada Lauren Sanchez e foi envolvido numa controvérsia geopolítica com alegações de que o príncipe saudita tinha acedido a dados do seu telemóvel. No domingo passado esteva na audiência da cerimónia de atribuição dos Óscares e atraiu mais atenção do que muitas estrelas do cinema. "Ele tem dinheiro", disse o comediante Chris Rock. "Quando passa um cheque o banco estremece".





A Warner Estate pertencia a David Geffen desde 1990 Foto: Bloomberg

Bezos anda a tentar adquirir uma propriedade há vários meses, de acordo com agentes que foram contactados durante a pesquisa. Numa entrevista em janeiro, o agente imobiliário Josh Flagg disse que recebia uma chamada "pelo menos uma vez por mês de diferentes agentes" a perguntar que imóveis é que estavam disponíveis.

A compra surge numa altura em que vários acordos para a compra de propriedades de luxo estão a ser consumados. Ken Griffin, fundador da Citadel, investiu 238 milhões de dólares numa casa em Nova Iorque, no 220 Central Park South. Lachlan Murdoch, filho do magnata Rupert Murdoch, pagou um recorde de cerca de 150 milhões de dólares por uma propriedade na Califórnia que figurou, há cerca de 50 anos, no programa de TV "The Beverly Hillbillies". Também o multi milionário Steven Schonfeld e a sua esposa Brooke fecharam um contrato por uma mansão em Palm Beach, na Flórida, por 111 milhões de dólares.

O império imobiliário de Bezos já contempla casas nas duas costas dos Estados Unidos, como a mansão em Washington onde recentemente organizou uma festa que contou com a presença de Jared Kushner e Ivanka Trump. Também é dono de um terreno de 170 mil hectares no deserto no Texas.

Bezos tem muito dinheiro para gastar. Mesmo depois do divórcio, tem uma fortuna avaliada em 131,9 mil milhões de dólares, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.