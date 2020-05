Os erros que os ricos nunca cometem

Todos sonhamos em ganhar o Euromilhões, mas já sabemos que uma percentagem bem (bem bem) pequena conseguirá realizar este sonho. Mas como pode alguém tornar-se milionário? A coach de negócios e escritora Jaime Tardy foi aprender com quem sabe do assunto, os próprios, claro. Tardy entrevistou mais de 350 milionários e multimilionários, concluindo que a posição económica em que eles se encontram não é fortuita em momento algum.

"Estou à procura das experiências, histórias e recursos que estes líderes usaram para ganhar dinheiro milionário", declarou a norte-americana na apresentação do seu projeto que acabou por transformar-se no livro The Eventual Millionaire – Why everyone can be an entrepreneur and successfully grow their startup. A ideia do milionário eventual é alguém que sabe que será um milionário, eventualmente, mas que quer fazê-lo nos seus próprios termos – com uma vida agradável e um negócio agradável. "Aprendi que essas ferramentas nunca desaparecem – não precisas abastecê-las, mantê-las ou comprá-las. Assim que souberes fazer um milhão, ninguém poderá tirar isso de ti", afirma.

E como pensa um milionário? Primeiro, deve-se ter uma mentalidade de certezas em relação ao dinheiro e organizar-se economicamente. Segundo Jaime percebeu, a principal diferença entre os ricos e o resto das pessoas é que eles têm controlo constante do seu dinheiro, o qual não deixam de monitorar.

Contudo a própria, que reuniu informação de centenas destes milionários, reconhece que leva tempo para assumir o controlo total dos seus capitais, mas o objetivo é mesmo ser o capitão do navio, tal como os milionários.