O treino de Chris Hemsworth para o filme ‘Extraction’ que pode fazer em casa

O australiano Chris Hemsworth é a estrela de Extraction — em Portugal Tyler Rake: Operação de Resgate —, o novo filme de Sam Hargrave, disponível na Netflix. Hemsworth é Tyler Rake, um mercenário empedernido que é enviado ao Bangladeche numa missão para resgatar o filho de um barão da droga de Bombaim, que foi raptado por um gangue.

A personagem de Hemsworth tem de lutar contra soldados ao serviço do corrupto general local. São 117 minutos de pura adrenalina com muitas cenas de ação — no final do primeiro ato vemos 11 minutos de perseguição e luta corpo a corpo entre varandas, telhados e labirinto urbano, montados como se fosse um único plano sequência —, e takes épicos como quando o ator salta de uma das maiores cataratas da Oceânia.



Chris Hemsworth é Tyler Rake Foto: Netflix

É um papel muito físico e que exige boa forma mesmo durante as rodagens do filme. Tyler Rake: Operação de Resgate foi gravado na Índia, em Ahmedabad, local que serve de cenário caótico às ruas de Daca, capital do Bangladeche. Chris Hemsworth e o seu duplo não podiam ir ao ginásio, por isso tiveram de encontrra alternativas aos seus treinos do costume.

Bobby Holland Hanton faz-se passar por Hemsworth há quase uma década — trabalharam juntos em 12 filmes em nove anos, incluindo e principalmente a personagem Thor — e sabe melhor do que ninguém o quanto é exigente estar com o mesmo preparo físico que o ator. "É um trabalho por si só entrar na forma física de Chris Hemsworth", contou à GQ britânica.



Bobby Holland Hanton é o duplo de Chris Hemsworth há quase uma década Foto: Twitter @bobbyhanton

Bobby e Chris seguiram a orientação do personal trainer Luke Zocchi, e partilharam a rotina de exercício que ambos fizeram durante as filmagens na Índia. Caso queira replicar o regime de condicionamento físico de um ator num filme de ação tem de fazer 20 flexões e 20 agachamentos num intervalo de uma hora e a cada hora do seu dia de trabalho. No caso deles, que estavam no set das 8h às 18h completavam 200 flexões e 200 agachamentos ao longo de um dia.