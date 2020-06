Estes são os truques para trabalhar os abdominais

De regresso aos treinos, agora que os ginásios já abriram e que os dias de sol se tornam numa motivação para treinar ar livre, em jardins ou parques (com as devidas medidas de segurança) é hora de retomar os bons hábitos. Uma das maiores ambições de quem treina é, sem dúvida, ter uma zona abdominal definida, o que não acontece da noite para o dia. Afinal, o que é que precisamos de fazer para ter abdominais definidos?

José Afonso, personal trainer explica: "Além de uma dieta equilibrada em que se promova o défice calórico para reduzir gordura, a melhor forma de treinar esta área é com exercícios integrados onde haja uma ativação e contração geral dos músculos anteriores e posteriores." Mas não só. "Também é fundamental trabalhar o nosso core nas suas funções. Por isso, incluir exercícios em que se promova a função de anti-flexão, anti-extensão, anti-flexão lateral e anti-rotação é essencial para preparar a nossa barriga para os estímulos do dia a dia ao mesmo tempo que começamos a obter resultados gerais" continua.

E ainda que seja verdade que não existem exercícios ultra específicos para trabalhar exclusivamente esta zona, existem várias formas que podem ajudar a estimular esta zona do nosso corpo. "Exercícios como o peso morto ou o agachamento com barra - em que é necessário haver uma pressão intra-abdominal que ativa o nosso core - são exercícios completos para trabalhar a zona abdominal" explica este personal trainer. "O abdominal roll out, a prancha lateral e o pallof press são também opções que completarão um treino para a zona abdominal, trabalhando o nosso core em todas as suas funções" acrescenta.

Mas atenção: é preciso ter atenção aos mitos acerca deste tipo de objetivo nos treinos. Não há "milagres", é preciso esforço e dedicação. José Afonso sublinha isso mesmo. "Hoje em dia acredita-se que para fazer desaparecer aquela gordura abdominal inferior é necessário fazer treino específico para a zona. Ora, fazer exercícios para o abdominal ajuda no que toca a deixar o músculo mais estimulado e firme mas sem fazer a camada de gordura desaparecer não haverá definição e não será possível ter aquela barriga lisa."

E, para tal, é preciso manter o foco na alimentação. "Para definir a barriga é essencial uma dieta em que seja promovido o défice calórico porque só com um menor consumo de calorias do que as que se despendem se consegue fazer a gordura desaparecer" conclui.