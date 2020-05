Tom Cruise e Elon Musk juntos no espaço?

Tom Cruise é conhecido pelas suas missões arriscadas em "Missão Impossível" por gostar de fazer as suas próprias acrobacias. E quem pensou que o ator e produtor já tinha feito tudo no mundo cinema, enganou-se. Foi confirmado pela NASA que Cruise está a planear a rodagem de um filme a bordo da Estação Especial Internacional, um projeto que terá a colaboração do empreendedor norte-americano e cofundador da empresa aeroespacial SpaceX Elon Musk e naturalmente o apoio NASA.

"A NASA está entusiasmada por trabalhar com Tom Cruise num filme a bordo da Estação Espacial Internacional. Precisamos de media populares para inspirar uma nova geração de engenheiros e cientistas que tornem os planos ambiciosos da NASA realidade", escreveu o administrador da agência espacial norte-americana, Jim Bridenstine, na sua conta do Twitter.





NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv