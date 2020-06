Ben Affleck tem uma conta de Instagram secreta

A vida de Ben Affleck nunca mais foi a mesma desde que a internet viralizou a sua fotografia a olhar o mar, com uma enorme tatuagem que lhe cobria as costas e um semblante triste. O ator, que recentemente revelou ter travado uma luta contra o alcoolismo numa entrevista ao The New York Times, esteve afastado das redes sociais durante um longo período. Em 2015, Ben Affleck separou-se de Jennifer Garner, num momento que descreveu como "o maior arrependimento da sua vida", na mesma entrevista, mas parece ter reencontrado o amor ao lado da atriz cubana Ana de Armas, depois de terem gravado juntos Deep Water (2020).

Agora, parece que o ator voltou às redes sociais, segundo avança o site The Cut. Kelsey Weekman, do jornal The Know, descobriu a conta de Instagram de Ben Affleck e partilhou-a com o mundo. A conta parece pertencer ao ator, já que a fotografia de perfil é uma fotografia de Ben com Ana, a biografia diz "apenas um pai que às vezes faz filmes" e ainda há referência à sua instituição de caridade, a Eastern Congo Initiative. Mas o que o comprova é que Ben tem apenas três seguidores: Ana de Armas e Jennifer Garner são duas dessas pessoas.

De ator a realizador mas também produtor, Ben Affleck tem sido eclético nas escolhas dos projetos cinematográficos que aceita, tendo-se destacado em Good Will Hunting (1997), Pearl Harbour (2001), Gone Girl (2014) e Argo (2012), este último realizado e protagonizado por si.