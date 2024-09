E se uma exposição de arte fosse numa rave?

A Dj Vanessa Kokeshi e o arquiteto de interiores Stefano Reis Hagn conheceram-se há cerca de dois anos e, conforme coincidências da vida, começaram a viver juntos poucos meses depois de se conhecerem. Da sua amizade nasceu o The Gate, uma festa que une a arte à cultura rave e "surge de um lugar de profunda inspiração", conta Vanessa. "Sentimos a necessidade de criar algo que fosse além da música e que verdadeiramente inspirasse as pessoas, oferecendo uma experiência imersiva e multidimensional". O The Gate tornou-se o espaço comum das ocupações dos dois e a vontade dos criadores consiste em proporcionar um espaço onde, como eles, outros pudessem "criar conexões com uma comunidade de criativos que partilham uma visão comum".

Da amizade de Vanessa e stefano nasceu o The Gate, uma festa que une a arte à cultura rave. Foto: DR

No próximo sábado, dia 28 de setembro, passa-se a segunda edição desta festa (a primeira edição foi em maio deste ano). O The Gate 2.0 chega desta vez às ruínas de uma antiga fábrica no Beato transformada numa galeria de arte ao ar livre, entre as 13h e as 22h.

O The Gate 2.0 chega desta vez às ruínas de uma antiga fábrica no Beato. Foto: DR

O novo cenário trouxe consigo novos desafios de curadoria de arte e, desta vez, a organização lançou uma open call, que Vanessa diz terem sido escolhidos artistas que "não apenas dominem a sua técnica, mas que também se alinhem com o espaço – uma fusão entre o inesperado, o disruptivo e o profundamente humano". As obras que surgem em interação com as ruínas elevam-se simultaneamente, "fazendo com que o próprio espaço se torne parte da exposição". Além das obras de arte submetidas, Vanessa e Stefano escolheram o artista Caleb Crepnek, muralista e ilustrador baseado em Berlim, porque "o seu trabalho vai além da estética, contando histórias de maneiras inesperadas e misturando arte fina, comédia e narrativa", explica a Dj.

Cartaz The Gate 2.0. Foto: DR

A combinação entre a música, comida, bebida e arte faz com que a experiência de cada pessoa seja distinta, pelas suas escolhas, mas também por cada uma das suas vivências que influenciam a maneira como experienciam as obras. Vanessa reforça "acreditamos na multiplicidade de vozes criativas e na capacidade de provocar uma experiência que inspire diferentes emoções e interpretações."

Onde? Calçada do Grilo, nº 7, Beato Quando? Sábado, 28 de setembro, das 13h às 22h Bilhetes, aqui.