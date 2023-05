A água é a bebida mais hidratante que ingerimos?

Um estudo da Universidade de St. Andrews da Escócia, publicado em 2015, concluiu que a água não é a bebida mais hidratante de todas. O grupo de investigadores envolvido no ensaio descobriu que, embora a água, com e sem gás, faça um bom trabalho de hidratação, bebidas com um pouco de açúcar, gordura ou proteína fazem um trabalho ainda melhor. A razão que Ronald Maughan, professor da Escola de Medicina de St. Andrews e autor deste estudo, apresenta, é a forma como o nosso corpo responde às variadas bebidas. Por exemplo, um dos fatores que confere hidratação a uma bebida é a sua composição de nutrientes.



Para chegar às conclusões deste estudo, foram testados 72 indivíduos masculinos saudáveis e com um estilo de vida ativo: estes tiveram de ingerir água e mais três bebidas, durante um certo período de tempo, de forma a perceberem qual a que mais hidratava. O estudo acabou por revelar que o leite consegue ser mais hidratante que a água pois contém níveis de açúcar que ajudam a retardar o esvaziamento do líquido do estômago e a manter a hidratação por um período mais longo. Dada a existência de sódio no leite, este acaba também por agir como uma esponja que retém a água no corpo e resulta em menos urina produzida.

"Este estudo diz-nos muito do que já sabíamos: eletrólitos – como sódio e potássio – contribuem para uma melhor hidratação, enquanto as calorias das bebidas resultam em esvaziamento gástrico mais lento e, portanto, libertação mais lenta da urina", afirmou Melissa Majumdar, personal trainer e nutricionista da Academia de Nutrição e Dietética, à CBS. No entanto, é importante perceber que bebidas com açúcares mais concentrados, como os refrigerantes, não são necessariamente mais hidratantes, pois estas podem passar mais tempo no estômago e a sua alta concentração de açúcares dilui-se durante o processo fisiológico.

Por outro lado, outro estudo realizado por Robert Shmerling, da Harvard Health Publishing, publicado em 2022, aponta algumas críticas sobre os estudos anteriores relativos ao assunto da hidratação. Robert afirma que o número reduzido de participantes no estudo pode ter um grande impacto nos resultados e que a quantidade de calorias existentes no leite podem não ser aceitáveis para toda a gente, reforçando ainda que a água não tem calorias.