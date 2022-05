Hábitos fundamentais para alcançar o sucesso

Os hábitos refletem quem somos e governam os nossos comportamentos, e por isso têm um impacto direto no nosso sucesso. A realidade é que ninguém nasce ensinado ou com um destino traçado para a vitória. As pessoas bem-sucedidas na vida regem-se por certos hábitos e rotinas disciplinadas para atingirem os objetivos que tanto desejam.

No entanto, sabia que criar novos hábitos pode ser tão dificíl como deixar os antigos? Isto porque o cérebro, apesar de ser capaz de abraçar a mudança, está biologicamente programado para resistir às dificuldades pelas quais passamos quando saimos da nossa zona de conforto. Carol Dweck, professora de psicologia na Universidade de Stanford, EUA, explicou à Forbes que para se alcançar o sucesso é necessário ter uma "mentalidade de crescimento", ou seja, procurar novas formas de aprendizagem num caminho de aperfeiçoamento contínuo. Para tal, é fundamental estar à vontade com o desconhecido. Tal não quer dizer que tudo sejam facilidades, tem de ter em conta que existe uma grande probabilidade de falhar à primeira tentativa. Veja-se o exemplo de Henry Ford ou de Bill Gates, ambos experienciaram derrotas mas não desistiram. O segredo está na forma como se lida com os momentos menos bons e se responde ao fracasso: como uma experiência de aprendizagem ou de culpa? Na verdade, até as más decisões são valiosas nestes casos, pois fornecem informação sobre o que não deve voltar a fazer no futuro.



propósito, o ponto para onde cada pessoa se dirige. Pergunte-se 'Onde me vejo daqui a 20 anos?' e trabalhe para a imagem que vizualizou na mente. Questione-se sobre o que o leva a levantar-se da cama todas as manhãs. Compreender o que dá sentido às nossas vidas é fundamental para sermos livres, sem esquecer que liberdade e sucesso são conceitos complexos cujo significado diverge de pessoa para pessoa. Por exemplo, se o seu objetivo de vida for ter uma cabana na floresta e viver da terra, então pode-se considerar um indivíduo com sucesso.