O segredo das caminhadas está, afinal, no ritmo

Nem 10 mil passos por dia, nem vinte minutos de caminhada diária. O segredo de andar, no que toca em recolher benefícios para a saúde, está no ritmo ou, melhor dizendo, na velocidade. É isso que indica um estudo recente publicado no British Journal of Sports Medicine. Os investigadores descobriram que o risco de diabetes tipo 2 é "significativamente reduzido com velocidades de caminhada de quatro quilómetros ou mais por hora".

Na prática, o estudo concluiu que velocidades de caminhada inferiores a 3,2 quilómetros por hora contribuem para menos 0,85 casos de diabetes tipo 2 por cada 100 pacientes. Para velocidades entre 3,2 e 4,8 quilómetros por hora, a redução passa para menos 1,38 casos. E para velocidades entre os 4,8 e os 6,4 quilómetros por hora, há menos 2,24 doentes com diabetes tipo 2 em cada 100. Posto de forma simples, quanto mais depressa andar, mesmo que em pequenos trajectos, maiores os benefícios.



caminhadas de 15 minutos reduzem, substancialmente, os desejos de comer chocolates e outras coisas doces, mesmo em momentos de stress. O artigo indica ainda que, de acordo com um estudo da American Cancer Society, mulheres que andam a pé sete ou mais horas por semana têm 14% menos risco de terem cancro da mama, comparado com mulheres que andam apenas três ou menos horas por semana.



Particularmente útil para esta altura do ano, o Harvard Health Publishing diz ainda que fazer caminhadas melhora a capacidade imunológica, ajudando a proteger de gripes e constipações: um estudo que acompanhou mais de mil homens e mulheres concluiu que aqueles que andavam pelo menos 20 minutos por dia, cinco dias por semana, estiveram doentes durante 43% menos dias do que os que caminhavam menos e, nos casos em que ficavam doentes, recuperava mais depressa e tinham sintomas mais suaves. Concluindo: sempre que precisar de ir a algum sítio, vá a pé e vá depressa.