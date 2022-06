Airpods Pro 2. Novo modelo da Apple poderá detetar batimentos cardíacos

Desde o lançamento dos AirPods Pro, em 2019, que a Apple não se pronuncia oficialmente sobre novas atualizações dos seus icónicos earphones, pelo menos no que toca aos modelos Pro (os mais recente são os AirPods Max). Contudo, alguns dos rumores que circulam na Internet têm vindo a captar a atenção dos internautas - e a nossa também.

Pensa-se que os novos AirPods Pro 2, que ainda não têm data oficial de lançamento, poderão ter um design totalmente novo, possivelmente sem o formato ergonómico que o caracteriza. Isto porque sem as tais hastes, os earphones serão mais compactos. Há quem diga que os acessórios terão também sensores de deteção de pele, semelhantes aos AirPods de terceira geração, e que irão incluir um novo chip H1 com capacidades de cancelamento de ruído autoadaptativas, oferecendo melhor desempenho e menor consumo de energia.

E, embora estas supostas atualizações deixem os fãs empolgados, a grande surpresa, se se revelar verdadeira, prende-se com o facto dos AirPods Pro 2 serem capazes de detetar o ritmo cardíaco do utilizador a partir do interior do ouvido, algo inédito para a Apple.

Melhores capacidades de áudio e ANC adaptativo, integração de procura de dispositivos através do aplicações que permitirão os utilizadores encontrarem os seus auriculares perdidos e uma nova entrada e cabo USB-C ao invés da habitual Lightning são outras características que se espera fazerem parte dos earphones.