iPhone 14: quatro rumores incríveis que podem fazer parte do novo modelo da Apple

O último modelo de telemóvel da Apple, o iPhone 14, ainda não foi revelado ao público embora tal não impeça os internautas de partilharem as notícias (ou rumores) que já existem sobre as novas funcionalidades do topo de gama. Sem confirmações por parte da marca, especula-se que o novo iPhone terá quatro características que o distinguem de todos os outros modelos, encontradas na câmara fotográfica, no processador, no novo sistema de chamadas e no design.

Dividido em quatro modelos diferentes (dois Pro e dois standard), tudo indica que o novo telemóvel irá adotar o ecrã com um recorte em formato comprido e um furo, como se pode ver nas imagens hipotéticas do iPhone 14 Pro Max e do iPhone 14 Pro em baixo. Percebemos que o novo design irá diminuir a secção das câmaras fotográficas e dos sensores de luz e de identificação facial na parte frontal do dispositivo, também conhecida como notch ou entalhe. Além disso, as molduras mostram-se um pouco mais finas e com proporções maiores para o Pro e o Pro Max.

iPhone 14 front panels have leaked on Weibo - here are the changes to note:

1) thinner bezels on the Pro models, as reported by other sources

2) aspect ratio is also slightly different on the Pros (19.5:9 to 20:9); this corroborates with 9to5Mac’s report regarding taller displays pic.twitter.com/UtqNcBB9aP — Saran (@SaranByte) April 28, 2022

De acordo com o analista da Apple Ming-Chi Kuo, citado pelo site 9to5Mac, os mesmos modelos irão ter uma câmara traseira de 48MP, o que fará com que esta necessite de uma lombada mais larga e expressa para acomodar a lente e os sensores maiores. Outra possível característica de interesse é o novo sistema de chamadas via satélite, uma possibilidade antes falada aquando o lançamento do iPhone 13 e que, agora, pode-se tornar realidade. Não iria substituir a ligação 5G, mas sim servir como um sistema de apoio em caso de emergência. Por fim, Ming-Chi Kuo refere que o processador será bastante potente. Enquanto o Pro e o Pro Max terão um chip biónico A16, o iPhone 14 e o Max continuaram com o chip biónico A15, o mesmo que encontramos no iPhone 13.