Tudo o que sabemos sobre o "novo" design do iPad da Apple

Capa da ESR para o novo iPad da Apple Foto: Macotakara

Ainda sem data confirmada de lançamento, espera-se que o próximo iPad da Apple seja anunciado ainda este mês, ou no máximo em novembro, avançou a revista Forbes norte-americana. Segundo a mesma publicação, o novo produto da gigante tecnológica teve umaIsto porque, recentemente, foram reveladas imagens de capas para o novo dispositivo - que deverá ser o modelo da décima geração, segundo a Forbes - criadas pela marca ESR, fabricante de acessórios tecnológicos. Imagens estas que, aparentemente, mostram um produto bastante semelhante ao iPad Air, com arestas bem pronunciadas e uma moldura estreita nos quatro lados do ecrã, o que alinhará o iPad com os outros modelos da gama. Revelam ainda um recorte numa das extremidades, supostamente para colocar umacaracterística que o iPad atualmente não tem) e sugerem que as capas possam vir a ser magnéticas.A par disto, a informação partilhada na Internet diz que este poderá ser o próximo dispositivo da Apple a adotar entrada e cabo USB-C em vez da típica Lightning , e que terá uma câmara traseira mais saliente. Quanto ao mecanismo de desbloqueio, o iPad deverá ser a única versão a ter o botão touch de identificação na parte da frente do dispositivo, tal como os modelos anteriores. O iPad Pro irá contar com um mecanismo de identificação com base no rosto do utilizador (Face ID), enquanto o iPad Air e o iPad Mini deverão ter o sensor de impressões digitais no botão de ligar e encerrar, ainda segundo a Forbes. O iPad "básico" de 64GB deverá custar cerca de 329 dólares.