A dieta milagrosa por detrás dos (quase) 100 anos do príncipe Filipe

. A última prova da sua resistência física é que esteve um mês internado no hospital King Edward VII, em Londres, depois de ter sido submetido a uma cirurgia cardíaca, mas entretanto já teve alta.

O príncipe com a Rainha Isabel II, em 1972. Foto: Getty Images

O príncipepode não ser fã da dieta orgânica, como o seu filho, o príncipe Carlos, mas sempre manteve uma alimentação saudável combinada com vários tipos de desporto e exercícios específicos

De acordo com a ¡Hola!, o príncipe - que celebra 100 anos a 10 de junho de 2021 - gabava-se recentemente de não ter gripe há mais de 40 anos, o que não é surpreendente, pois sempre foi um homem fiel a um estilo de vida saudável. O marido da rainha Isabel II tem sido um desportista competitivo durante toda a sua vida. Remou, navegou, jogou críquete, hóquei, pólo, e nadava regularmente. Antes de se ter sentido mal no Castelo de Windsor, e de ter sido hospitalizado, subia escadas diariamente e continuava a andar com frequência.

O príncipe a jogar polo em 1967. Foto: Getty Images

Filipe também foi sempre fiél ao plano 5BX, desenvolvido pela Royal Canadian Airforce (RCAF), uma rotina para ajudar os cadetes a ficarem em forma. Adoptou-o na Marinha Real e seguiu-o ao longo da sua vida. São apenas cinco exercícios básicos para fortalecer todos os músculos do corpo, incluindo alongamentos, flexões, abdominais, extensões das costas e corrida no lugar.



Aliado ao desporto, sempre cultivou bons hábitos alimentares e sabe-se que segue um plano de nutrição criado pelo cardiologista Robert C. Atkins com baixo teor de carboidratos e alimentos com proteínas e gordura, para controlar o nível de glicose no sangue.

O príncipe, aos 27 anos. Foto: Getty Images





Segundo revela ainda a revista semanal espanhola, o duque de Edimburgo gosta de começar o dia com "bolos de aveia com mel, apesar de alternar com pratos mais quentes, tais como ovos com bacon ou salchicha". E ao contrário da rainha e da maioria da sua família, que bebe chá, o duque prefere café preto. "O príncipe Filipe também adora cogumelos - tem a sua própria receita de [cogumelos] salteados com manteiga ou bacon" e uma receita escocesa de ovos mexidos em torradas com anchovas. Parece que o príncipe também adora caril, alho, e especiarias. Acreditamos que, possivelmente e a somar a tudo isto, Filipe se valha de um bom código genético.