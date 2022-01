O que come e como treina quem tem abdominais aos 56 anos?

View this post on Instagram A post shared by Lenny Kravitz (@lennykravitz)

surpreendeu quem o segue ao publicar uma fotografia em tronco nu no seu perfil de. A boa forma física do cantor, que aos 56 anos tem os abdominais que muitas pessoas com metade da sua idade adorariam ter, foi motivo para várias partilhas e comentários nesta rede social e também no Twitter.Não que seja uma novidade, já que o cantor tem tido sempre cuidado com a sua forma física e é adepto de um estilo de vida saudável. Quando foi capa da, em novembro de 2020, o seu treinador, Dodd Romero, partilhou com a revista uma das rotinas de exercício de Kravitz, que na altura também mostrou o que tinha no seu frigorífico, dando algumas pistas sobre a sua dieta.Segundo a GQ espanhola , Kravitz combina cardio (duas vezes por dia) com levantamento de pesos (uma vez por dia) e treina entre 5 a 6 vezes por semana. A sua rotina começa com 2 minutos de polichinelos (jumping jacks), seguidos de vários exercícios - como agachamentos, elevações ou bench press - que repete cinco vezes (faz cinco circuitos).Para conseguir os famosos abdominais não basta treinar, é preciso comer de forma saudável. No caso de Lenny Kravitz tudo se resume à sua dieta vegetariana e ao facto de na sua casa nas Bahamas conseguir fácil acesso a ingredientes frescos, muitos produzidos pelo próprio, revela também a GQ.Segundo o cantor, os legumes verdes são essenciais na sua dieta: alface, brócolos, aipo e couve abundam no seu frigorífico. A isso juntam-se os abacates, os pimentos e o quiabo. Quanto à fruta, adora limão, graviola (muito rica em vitamina C e fibra), e manga.