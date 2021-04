David Beckham quis prestar homenagem ao príncipe Philip (e não foi o único)

O falecimento do príncipe Philip de Inglaterra foi, sem dúvida alguma, um acontecimento demasiado pesaroso para toda a monarquia britânica, em especial para a rainha Isabel II, com quem o duque partilhou quase 74 anos de casamento. O anúncio foi dado no final da semana passada, e na conta oficial de Instagram da família real foi deixada uma fotografia do duque de Edimburgo, acompanhada de um pequeno texto a mostrar o profundo pesar de sua majestade, a rainha.

Pela internet, especialmente nas redes sociais, as manifestações de carinho e apreço por tal figura proeminente na história da monarquia britânica, do Reino Unido e do mundo, multiplicaram-se a uma velocidade estonteante.

O casal Beckham em 2018 no casamento do Príncipe Harry com Meghan Markle Foto: Getty Images

Entre as celebridades que quiseram "deixar um último adeus" encontra-se o ex-jogador de futebol britânico David Beckham. A ligação do atleta à família real vem de longe, pelo que as visitas ao palácio de Buckingham foram marcos que a comunicação social não deixou passar em branco ao longo dos anos. Juntamente com a mulher Victoria, a amizade entre os Beckam e a família real britânica vem de longa data. Inclusive, o convite para ambos os casamentos de William e Harry não foi esquecido.





Agora David Beckham quis mostrar a sua compaixão para com a família. Na sua conta de Instagram, com mais de 65 milhões de seguidores, publicou quatro fotografias distintas do duque de Edimburgo, tanto sozinho, como com a Rainha Isabel II ou mesmo com os filhos, onde acrescentou a sucinta mensagem: "Os meus pensamentos e simpatia vão para sua majestade, a rainha e a família real, enquanto nos juntamos a eles no luto pela perda do príncipe Philip. Uma figura pública para o mundo, mas acima de tudo um marido, pai e avô amoroso. Hoje é um dia para lembrar a sua vida e o seu incrível serviço à Grã-Bretanha e ao mundo. Descanse em paz, Alteza".

Este não foi, contudo, um ato isolado, já que nos últimos dias, para além do público em geral, também figuras públicas de diferentes áreas têm demostrado semelhantes homenagens, principalmente através das suas redes sociais. É o caso de atuais e antigos chefes de estado como Joe Biden ou Barack Obama, mas também da ex-primeira dama e cantora Carla Bruni, da atriz Catherine Zeta-Jones, do empresário Richard Branson ou mesmo de Matt Smith, o ator britânico que interpretou o jovem príncipe Philip na série The Crown.



Com 99 anos, a já débil saúde do príncipe preocupava a família e os demais, já que o duque de Edimburgo havia sofrido uma cirurgia ao coração há relativamente pouco tempo, tendo estado inclusivamente internado. Acabou por falecer no Castelo de Windsor, o mesmo lugar onde ocorrerá o funeral, marcado para dia 17 de abril. Uma cerimónia íntima, já que pelos constrangimentos relacionados com a pandemia a família real pediu que se evitassem ajuntamentos.