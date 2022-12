Vinhos para receber o solstício de inverno

Quinta da Gricha Vinhas Velhas 2014

John Graham e Ricardo Pinto Nunes são os enólogos deste tinto que antes se chamava apenas Quinta da Gricha. É produzido 100% com vinhas velhas com mais de 80 anos. Uma microprodução disponível apenas no mercado nacional com uvas cortadas para caixas pequenas e submetidas a um processo de seleção. A vinificação ocorre em cubas de inox de pequena capacidade. Estagiou cerca de 12 meses em barricas de carvalho francês. €65

Quinta da Gricha Vinhas Velhas 2014 Foto: D.R

Espumante Bruto Barrica Soalheiro

Um espumante com estágio em barrica que os responsáveis garantem refletir toda a elegância e complexidade da casta Alvarinho, com especial destaque para a bolha fina e textura cremosa e duradoura. As uvas são vindimadas à mão e cuidadosamente selecionadas. A fermentação primária de um ano ocorre em barricas de carvalho usadas, depois em garrafa e estagia ainda durante 36 meses na adega. €17

Espumante Bruto Barrica Soalheiro Foto: D.R

Vieira de Sousa Reserva branco 2021

Um branco duriense de uma das propriedades da família, a Quinta da Fonte, onde têm origem as uvas. São várias castas presentes, plantadas por talhões, o que possibilita uma escolha criteriosa para este vinho, a cada colheita. Rabigato e Viosinho foram as eleitas tendo fermentado, em conjunto, em barricas de carvalho francês, onde estagiaram durante 10 meses. €17

Vieira de Sousa Reserva branco 2021 Foto: D.R

Abafado 5 Years

Um vinho abafado (adição de aguardente interrompe a fermentação) da casa Alorna feito 100% com a casta Fernão Pires. Um licoroso que se distingue pelo seu processo de fermentação, sendo "abafado" com aguardente vínica. O estágio prolonga-se por cinco anos em barricas de carvalho usadas onde adquire toda a complexidade. €11,99

Abafado 5 Years Foto: D.R

Val Moreira Colheita Tinto 2019

Um DOC Douro da região do Cima Corgo feito a partir das castas Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Sousão, Tinta Amarela, Tinta Francisca, Tinta Bastardinha e Tinto Cão. A vindima foi manual para caixas de 20 quilos, desengace total e fermentação durante 15 dias em cubas de inox. Houve microvinificações em algumas das parcelas com engaço total e pisa a pé. Estagiou parte em inox e parte em barricas de 500 litros e de 225 litros de carvalho francês. €12

Val Moreira Colheita Tinto 2019 Foto: D.R

Costa Boal Very Old Port

Um Porto muito velho que tem apenas disponíveis 20 garrafas. Guardado há décadas na adega da família, em Alijó, a garrafa de meio litro é uma das opções que a marca recomenda para a época do Natal. O vinho esteve guardado em cascos de madeira, na adega na aldeia de Cabeda, Douro. É um lote com idade entre os 70 e os 100 anos e uma homenagem aos antepassados e aos viticultores da região. Foi engarrafado há mais de três anos. €1250