Gourmet. Cabazes, bolos e edições especiais para comprar este Natal

Cabazes JNcQUOI



Nas versões Truffle, Gourmet, Dinner, Ibérico, Bellini, Whisky & Cigars, e Wine Box, os cabazes gastronómicos JNcQUOI e Fashion Clinic estão de volta. Destacamos o Gourmet, que inclui queijo Vale da Estrela, compota de abóbora, chouriço Casalba, garrafa Bellini, azeite Distintus, vinho JNcQUOI tinto, tâmaras e caixa de bacalhau Caxamar (€320).

Cabaz Gourmet JNcQUOI Foto: DR

Bolo rei do Filho do Padeiro



Abriu há poucos meses na rua Castelo Branco Saraiva, 52, em Lisboa, e vende desde o pão de barbela a focaccias e brioches, sem esquecer as edições especiais de pão com chouriço de porco preto. Pelo Natal, o Filho do Padeiro lança o bolo rei com pêras bêbedas, abacaxi, laranja, limão, sultanas maceradas e muitos frutos secos. Em versões de 300g ou 1kg (€6 ou €20, apenas por encomenda).

Bolo rei do Filho do Padeiro Foto: @filhodopadeiro

Tronco de chocolate de Teresa Pyrrait



Tem recheio de framboesa e é coberto com ganache cremoso de chocolate, e conta com uma decoração igualmente deliciosa: perfeito para decorar a mesa de Natal (€35). Faz parte do menu que Teresa Pyrrat idealizou para esta quadra, juntamente com a pavlova de Natal com romã e framboesa, e a coroa de Natal com bolo red velvet recheado e coberto com cheese cream de queijo mascarpone, finalizado com framboesas.

Tronco de chocolate de Teresa Pyrrait

Panettone da Gleba



Entre as suas inúmeras sugestões de padaria e pastelaria especial para o Natal, a Gleba destaca o panettone, que está disponível durante todo o ano, mas nesta época aumenta de tamanho, sendo comercializado na sua versão de 900g (€26,95) e mini (70 g/ €3,25). Também é possível fazer kits personalizados, que combinam pães, bolo-rei gleba, panettoni, cookies, cremes de frutos secos, chocolates Feitoria do Cacao, broas castelares, e ainda produtos de marcas como aCompanhia Portugueza do Chá, a Charcutaria Absoluto ou a Manteiga Rainho.

Panettone da Gleba Foto: DR

Minibolo de Caramelo de Natal da Brigadeirando



Desde as clássicas caixas com brigadeiros de vários sabores à tarte de brigadeiro de pistáchio com framboesas, passando pelas pavlovas, a Brigadeirando promete um Natal verdadeiramente doce. Destacamos, da coleção de minibolos deste ano, o de caramelo, decorado com uma casinha de madeira e um pinheiro (€38).