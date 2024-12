Há um licoroso dos Açores a custar €900

Os vinhos do Açores estão há vários anos nas bocas do mundo, mas agora mais do que nunca. Desde 2004 que os vinhedos da zona da Criação Velha, no Pico, são considerados paisagem protegida classificada como património mundial da UNESCO. É precisamente de lá que vem o novo licor da marca Tarelo: o Tarelo Potion Licoroso. Raro e com grande potencial de investimento, representa as qualidades dos vinhos dos Açores, conseguidas naquele terroir tão particular.

Só existem 300 garrafas (75ml) e estão à venda pelo valor de €900 a unidade. Foto: DR

Mas que faz deste um licor tão especial? Produzido a partir das vinhas velhas de Arinto, Terrantez e Verdelho, o Tarelo Potion, a colheita mais antiga remonta ao ano de 2003 e a mais recente a 2016, "havendo ainda uma pequena coleção de barricas deste tesouro açoriano armazenadas para salvaguardar a identidade e património destes vinhos licorosos, que, segundo a história, saíam da Ilha do Pico para os banquetes reais dos Czares. Após a revolução russa, em 1917, terão sido encontrados nas caves do palácio do último Czar, Nicolau II. O Potion junta-se às duas outras referências já lançadas, Tarelo e Tarelo Monumental. "Só existem 300 garrafas (75ml) e estão à venda pelo valor de €900 a unidade. Ao natural, este licor pode chegar aos 18 graus.

O Tarelo Potion. Foto: DR

Por isso, e entre as características dominantes que contribuem para a "elevada qualidade" deste vinho, em primeiro lugar é o acompanhamento minucioso do processo de maturação das uvas, desde que entram em passa, que faz a diferença. "São vinificadas com muita calma, sem manipulação de enologia, e, posteriormente, ficam esquecidas nas barricas durante uns bons anos", explica Claúdio Martins, consultor de vinhos, que faz agora parte da equipa da Tarelo Wines.