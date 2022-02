Vinhos imprevistos e surpreendentes para uma mesa bem composta

Quinta de Monforte

Há quem tenha dificuldade em beber vinho verde tinto, normalmente feito a partir da casta Vinhão (Sousão no Douro). A família de Daniel Rocha tomou conta da Quinta de Monforte, uma propriedade histórica em Penafiel, numa peculiar encosta em pleno coração da região do Vinho Verde e, o Vinhão que lançou recentemente, é tudo menos difícil. Fermentado em lagares de granito, com pisa a pé e com temperatura controlada. €9,50

Quinta de Monforte Foto: DR

Manel Chaves Touriga Nacional 2018

Manel Chaves era o pai do enólogo Hugo Chaves da Quinta dos Monteirinhos. Este vinho DOC Dão, monocasta Touriga Nacional, é uma homenagem que honra a história de uma família agrícola da Beira Alta. Os responsáveis referem que deve ser aberto 15 minutos antes de ser consumido e servido a uma temperatura de 16 e 18 graus. Estagiou 15 meses em barricas de carvalho francês. €22.50

Manel Chaves Touriga Nacional 2018 Foto: DR

Casa da Passarela O Oenólogo 2020

Um encruzado 100%, assinado pelo enólogo (ou oenólogo) Paulo Nunes, DOC Dão da sub-região da Serra da Estrela. Maceração pré-fermentativa, em barrica usada e battonage. Um produtor que renasceu das cinzas, mas com uma história que remonta ao século XIX. Grandes vinhos nasceram desta casa e destas vinhas entretanto abandonadas, mas ressurgidas mais recentemente. €14

Casa da Passarela O Oenólogo 2020 Foto: DR

Élevage Tinto 2019

Um vinho feito a partir da variedade Alicante Bouschet da Herdade do Sobroso, na Vidigueira, das parcelas xisto-argilosas. A vindima foi manual e a fermentação em lagar com temperatura controlada. Estagiou 12 meses em ânforas produzidas em Itália a partir de uma argila de elevada pureza à qual os oleiros juntaram um processo de cozedura de altas temperaturas. €90

Élevage Tinto 2019 Foto: DR

Herdade Grande Branco Grande Reserva 2019

Um branco das castas Viosinho (45%), Rabigato (33%) e Arinto (22%) dos solos xistosos da Herdade no Alentejo. Vindima manual, seleção de uvas em mesa de escolha e desengace total. Ligeira prensagem e fermentação e estágio sob borras totais durante 10 meses em barricas de 400 litros de carvalho francês. €18,50

Herdade Grande Branco Grande Reserva 2019 Foto: DR

Casal Sta. Maria Colheitas Tardias 2017

Um vinho de ‘sobremesa’, doce, proveniente de vinhas plantadas junto à Praia da Adraga em Sintra, que originou cachos pequenos e concentrados. A casa deixou as uvas intencionalmente a amadurecer até final de outubro e início de novembro, a vindima foi manual com seleção na vinha e na adega. Ligeiro esmagamento, fermentação feita em barricas velhas de carvalho francês, interrompida com o frio. €24,50