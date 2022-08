Um quarto com vista para a planície

Herdade do Perdiganito, em Nossa Senhora de Machede, já é noite cerrada. As luzes anunciam que é esta a localização certa: chegámos ao

O restaurante À Terra. Foto: DR

"A new latitude of freedom" - parece aqui assentar que nem uma luva. Do quarto vê-se a planície alentejana, ao fundo, e mais perto está logo o jardim e as piscinas. Não deixamos de notar a delicadeza arquitetónica da composição exterior: a vegetação, as piscinas, o restaurante, todos eles convivem em perfeita harmonia no que toca à organização espacial. O hotel funciona em formato de villas ou quartos - no total, há 16 do primeiro tipo e 56 do segundo - e todos eles têm vistas para a natureza.

Um quarto com terraço. Foto: DR

A entrada do Octant Évora. Foto: DR





O hotel tem uma sala enorme de pequeno almoço onde a variedade é a palavra de ordem: ovos de todas as formas, charcutaria, quentes e frios, favos de mel, iogurtes, pão de vários tipos, fruta sazonal - o difícil é escolher. Mesmo em frente a esta sala há o spa e uma piscina interior, aberta 24h, sauna, banho turco, ginásio e salas de tratamento.

O lobby do hotel. Foto: DR

Quando chegamos àOctant Hotels Évora. Como uma miragem, sobretudo para quem já fez alguns quilómetros de estrada, este sítio parece ser um oásis de tranqulidade. Só se ouvem os grilos, não há vento, e o calor de julho é sentido em cada milímetro do corpo. A entrada no lobby garante-nos que estamos em terras alentejanas, seja pela decoração campestre, pelos pequenos detalhes - como potes de cerâmica ou almofadas estampadas com figuras de animais - ou pela vibe muito slow living. Os tons da decoração são marcadamente azuis e brancos, e não deixamos de notar as pequenas cadeiras alentejanas, pintadas à mão com flores coloridas, uma imagem que remete para a tradição da pintura artesanal. O staff é simpático e acolhedor, logo nas primeiras interações, sobretudo a fim de garantir que a viajem correu bem e que planos temos em mente, para aproveitar a estada ao máximo.No dia seguinte, a tranquilidade que paira no Octant Évora não é diferente. O amanhecer é silencioso e o mote do grupo -Os cosméticos D'Natureza, marca usada no spa, são elaborados com azeite extra virgem, manteigas e óleos vegetais nobres, plantas aromáticas e medicinais e os seus óleos essenciais - e acima de tudo são produzidos artesanalmente.

Se não quisermos sair do hotel durante dias a fio, é possível, pois o restaurante À Terra garante todas as refeições. O chef Daniel, mentor do restaurante, recorre a fornecedores locais e a produtos da região, e ao próprio "cantinho verde" do hotel, que inclui árvores de fruto, um olival e uma horta biológica com legumes, frutas e ervas aromáticas.

Para os mais pequenos, há um kids club e muitas atividades para fazer ao longo dos dias:

A piscina exterior. Foto: DR

De workshops de olaria, a tratamentos SPA para toda a família, passando por colheitas e plantações ou ioga animal para os mais pequenos, e ainda observação das estrelas. Afinal, estamos a sul.Herdade do Perdiganito, lt 52 Nossa Senhora de Machede, Évora+351 266 248 530 reservations-evora@octanthotels.com