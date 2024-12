Fim de Ano na Serra da Estrela com um programa dedicado à tecelagem

O fim do ano aproxima-se a passos largos. Ainda ontem era 2019 e agora... 2025. Ninguém está preparado. Ajudará, talvez, se dermos esse grande passo em frente – com o pé direito e longe do abismo – num cenário idílico. Uma paisagem encantada a fazer lembrar um globo de neve. Onde é que isso existe? Na Serra da Estrela. Onde, este ano, os hotéis Casa de São Lourenço e Casa das Penhas Douradas prepararam uma celebração conjunta muito especial. Com check in a 29 de dezembro e check out a 1 de janeiro, o programa inclui música ao vivo, provas de vinhos, passeios na montanha, momentos de profundo relaxamento e muito mais. As atividades são todas comuns, difere apenas o alojamento.

Conforto aconchegante na Casa das Penhas Douradas Foto: DR

Tecelagem é o tema do programa da passagem de ano 2024-2025. Uma homenagem ao património da arte laneira da Serra da Estrela e um convite a descobrir como é que a lã que cobre as ovelhas que por ali pastam se transforma em mantas, cobertores e tapetes que, historicamente, protege o ser humano do frio. O programa começa assim mesmo, com uma caminhada pela serra, seguida de uma visita à Burel Factory – entre teares, cantares, tecedeiras e fiandeiras – onde terá lugar um concerto de Julieta Silva, uma artista ligada às artes e cantos tradicionais que conduzirá os convidados pelo cancioneiro nacional. Será também por entre os teares da fábrica que se realizará o almoço desse dia – dia 30, o primeiro dia completo do evento.

Uma suite na Casa de São Lourenço Foto: DR

Para o dia 31 está marcada uma prova de vinhos com harmonização de queijos e, pelas 20h30, arranca o jantar de réveillon, com oito momentos inspirados nos tradicionais sabores da região com harmonização de vinhos, acompanhado de música ao vivo. No dia seguinte, o pequeno-almoço com vista para o vale glaciar ou para a montanha será a forma ideal de começar o ano.

A piscina é o local perfeito para relaxar na Casa de São Lourenço Foto: DR

Ao longo dos dias haverá também tempo livre para descobrir a Serra da Estrela pelo seu próprio pé, ler um livro à lareira, dar um mergulho na piscina e, com sorte, ver a neve cair lá fora. No geral, independentemente do hotel onde escolha ficar, o programa inclui um lanche buffet no dia da chegada, dia 29. No dia seguinte, pequeno-almoço, caminhada, visita à Burel Factory com concerto, almoço e atelier de tecelagem, um lanche buffet no hotel e um jantar gourmet de cinco momentos. No último dia do ano, pequeno-almoço, prova de vinhos e queijos, e jantar de réveillon seguido de ceia, música, dança e alegria. No último dia, o primeiro de 2025, antes do regresso a casa, terá um pequeno-almoço e brunch à sua espera.

A vista no restaurante da Casa de São Lourenço Foto: DR

Na Casa das Penhas Douradas o valor da experiência começa nos 1900 euros em quarto duplo e, na Casa de São Lourenço, nos 1950 euros.

Reservas? Casa das Penhas Douradas – Email: booking@ casadaspenhasdouradas.pt | Telefone: 275 981 045 | Casa São Lourenço – Email:bo oking@casadesaolourenco.pt | Telefone: 275 249 730