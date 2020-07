Our last summer: memórias numa garrafa

Acaba de ser lançada uma edição limitada do icónico champanhe Veuve Clicquot Yellow Label, intitulada Clicquot Tape. Constituída por seis embalagens diferentes de inspiração retro, esta garrafa é ideal para os amantes de música ou do estilo vintage, recuperando as clássicas cassetes numa estética alusiva ao espírito das décadas de 70 e 80. As cassetes tornaram-se umas das peças-chave do séc. XX pela sua multifuncionalidade inovadora para a época, permitindo gravar e apagar músicas e até voltar a gravá-las sempre que desejado, um estímulo positivo que a marca quis recuperar.

Esta edição de colecionador combina um design ousado e divertido com o estilo original do Veuve Clicquot Yellow Label, originalmente criado em 1877 e hoje um símbolo da arte da Maison Clicquot. Com uma mistura de 50 a 55% de Pinot Noir, 28 a 33% de Chardonnay e 15 a 20% de Meunier, este champanhe tem o equilíbrio perfeito entre a intensidade aromática, frescura e suavidade, sendo um companheiro insuperável para o verão.

Clicquot Tape, da Veuve Clicquot Foto: Veuve Clicquot

"Os nossos vinhos devem ser agradáveis, tanto ao palato como à visão" disse em temos Madame Clicquot (conhecida como la grande Dame de la Champagne, que tomou as rédeas da casa em 1805 depois da morte do marido, tornando-se a primeira mulher de negócios em França), frase que se tornaria o mote da marca francesa criada em 1772.

Fundada precisamente em Reims, a cidade mais importante da região de Champagne-Ardenne onde foi criado este tipo de vinho espumante, a Maison Veuve Cliquot prima pela sua ousadia e joie de vivre.

A edição limitada Clicquot Tape já está disponível em exclusivo no Club del Gourmet do El Corte Inglés.