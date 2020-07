Esta garrafa de whisky vai ser de papel

A Johnnie Walker anunciou, através da empresa que a detém, a Diageo, que vai lançar uma edição limitada do whisky Johnnie Walker utilizando garrafas feitas de papel em vez de vidro. De acordo com a Diageo, esta será a primeira garrafa de bebidas espirituosas do mundo sem plástico, à base de papel. O papel será obtido através de pasta de madeira de origem sustentável e o whisky será lançado em 2021.

Para criar a garrafa, a Diageo associou-se à empresa de gestão de risco Pilot Lite para lançar a Pulpex Limited, uma nova empresa de tecnologia de embalagens sustentáveis. À Diageo juntaram-se também outros grandes conglomerados internacionais, incluindo a Unilever e a PepsiCo, para apoiar o objetivo da empresa em "assegurar que a tecnologia possa ser utilizada em todas as áreas da vida", de acordo com a declaração oficial da marca.

Esta edição limitada da Johnnie Walker foi concebida para ser totalmente reciclável, ao mesmo tempo que proporciona uma alternativa potencial à utilização de garrafas de vidro, que por sua vez têm uma maior pegada de carbono. Espera-se que a Unilever e a PepsiCo também lancem as suas próprias garrafas de papel no próximo ano.

"Estamos constantemente a esforçar-nos por alargar os limites das embalagens sustentáveis e esta garrafa tem o potencial de ser verdadeiramente inovadora. Faz sentido que a vamos lançar com Johnnie Walker, uma marca que tem frequentemente liderado o caminho da inovação ao longo dos seus 200 anos de existência" explicou Ewan Andrew, o diretor de sustentabilidade da Diageo, à revista Forbes.

De qualquer forma, esta novidade da Diageo pode também ser vista como uma resposta a uma iniciativa semelhante iniciada pelos concorrentes: em outubro do ano passado, a Absolut Vodka (propriedade da Pernod Ricard que também possui algumas destilarias de whisky) fez uma parceria com a Coca Cola, com a L'Oréal e com a Carlsberg para conceber e criar garrafas de papel com a Paboco, uma empresa de embalagens de papel.