Os famosos vinhos de John Malkovich chegam a Portugal

O ator e cineasta norte-americano John Malkovich é um assumido apaixonado por Lisboa - em tempos, deteve uma parte da Bica do Sapato, conhecido restaurante lisboeta por onde passaram várias estrelas internacionais sobretudo no final dos anos 90, anos 2000. Em 2014, chegou inclusive a ser condecorado pela Câmara Municipal de Lisboa pelo seu contributo na promoção internacional da cidade e do país, da sua cultura e riqueza gastronómica e enogastronómica. Agora, Malkovich lança em Portugal a sua marca vinícola, a Les Quelles de La Coste, cuja história começou nos anos oitenta.

A propriedade Les Quelles de la Coste

Nessa altura, e juntamente com a sua mulher - a italiana Nicole Peyran - decidiram adquirir uma propriedade na aldeia de Lacoste, na região de Vaucluse, Luberon, escondida entre Côtes du Rhône (a norte) e Côtes de Provence (a sul), França. "Rapidamente se deixaram conquistar pela região e fizeram desta a sua casa, aqui acabariam por ver crescer os seus dois filhos. Apenas anos mais tarde, e com um forte impulso de Nicole, decidiram reorganizar a propriedade e descobrir o potencial deste terroir para o vinho, plantando vinha pela primeira vez" explica o comunicado de imprensa que apresenta os vinhos em Portugal. "Inicialmente, a produção era pensada para consumo próprio e para partilhar com os amigos, sem a pressão ou compromisso de olhar a terra como um negócio. Foi precisamente essa despretensão que permitiu a John e Nicole seguir os seus gostos pessoais e plantar duas castas inesperadas e provocatórias para a região: Pinot Noir e Cabernet Sauvignon."

John Malkovich

Foi assim que o ator se tornou também produtor de vinhos com personalidade. A Les Quelles de La Coste representa o nome da casa senhorial da propriedade, Les Quelles, e a aldeia onde está situada, Lacoste. No total, dispõe de uma área agrícola de 10 hectares, dos quais 4,85 hectares são dedicados à vinha, plantada em baixa densidade em parcelas de solo argiloso profundo e com predominância das castas Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e, mais recentemente, Carménère.

As cinco referências do produtor já estão disponíveis no mercado nacional, através da distribuidora Unlock Wines: Les 7 Quelles N.V (€15,50), LQLC Rosé 2019 (€15,50) e versão Magnum 1,5L (€35), LQLC Cabernet Sauvignon 2015 (€29), LQLC Pinot Noir 2014 (€29) e Les 14 Quelles 2017 (€61), também em versão Magum 1,5L (€141).