Casa dos Penedos. Um palacete no coração de Sintra

A Casa dos Penedos não é apenas um palacete de grandes dimensões; é uma verdadeira obra de arte arquitetónica. Erguida sobre uma formação rochosa – característica que lhe deu o nome – a propriedade reflete o génio de Raul Lino, que projetou cada detalhe com minúcia, desde a estrutura até à decoração interior. Com frescos temáticos, mobiliário desenhado à medida e lustres exclusivos, a casa mantém um charme inigualável que atravessa gerações.

O palacete. Foto: DR

Com um total de 6.245m² de terreno e 1.250m² de construção, o imóvel distribui-se por quatro pisos distintos. O rés do chão é um convite ao convívio e à sofisticação, com quatro salões amplos, uma sala de refeições, uma cozinha, um grande terraço com pérgula romântica e um hall de entrada que antecipa a imponência do espaço. No primeiro andar, os sete quartos e três casas de banho oferecem privacidade e conforto, enquanto no segundo piso o vasto sótão proporciona um ambiente versátil e cheio de potencial. A cave, surpreendentemente iluminada pela luz natural, conta com mais oito quartos, duas casas de banho e duas arrecadações, reforçando a generosidade do espaço.

Se há algo que distingue a Casa dos Penedos é a forma como a luz natural dança pelos espaços. Com mais de 100 janelas estrategicamente posicionadas, o palacete é inundado por claridade ao longo de todo o dia, criando uma atmosfera acolhedora e vibrante. Esta fusão perfeita entre arquitetura e iluminação realça os seus interiores requintados e valoriza ainda mais os seus espaços exteriores.

A lareira. Foto: DR

Os jardins da propriedade são uma verdadeira obra-prima paisagística. Raul Lino desenhou pátios e espaços verdes que harmonizam com a envolvente natural de Sintra, integrando vegetação autóctone com espécies exóticas importadas das antigas colónias portuguesas. O lago, que outrora serviu de refúgio a uma família de cisnes, é outro dos encantos deste cenário bucólico.

Além da sua função residencial e estética, a Casa dos Penedos desempenhou um papel importante na comunidade. O salão nobre foi palco de eventos culturais, desde peças de teatro a sessões de cinema, tornando-se um espaço de encontro para a arte e a sociedade. Mais do que um símbolo de luxo, o palacete teve também um impacto social relevante, ao abrigar uma escola para raparigas de classes humildes da freguesia de São Martinho, que não tinham acesso à educação pública na época.

Um canto da casa. Foto: DR

Atualmente, o imóvel está arrendado a um hotel que o utiliza para eventos exclusivos. Com o selo da RE/MAX Collection, a Casa dos Penedos surge agora como uma oportunidade no mercado imobiliário de luxo. Seja como residência particular, boutique hotel, clube privado ou outro projeto de prestígio, este palacete oferece um cenário de requinte e história difícil de igualar.