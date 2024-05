Imanol: o melhor restaurante espanhol em Portugal

Se é fã de comida espanhola e anda sempre à procura da melhor experiência gastronómica do país vizinho, não procure mais. Saiba que há uma distinção que é o selo de qualidade Restaurants From Spain, que é atribuído aos melhores restaurantes espanhóis fora de Espanha e que, em Portugal, há apenas um restaurante digno de pendurar essa placa na porta: chama-se Imanol e fica no Gourmet Experience, no El Corte Inglés de Lisboa.

Para receberem esta distinção, os restaurantes têm de passar um processo de certificação que inclui a análise e validação de um comité composto por instituições e associações ligadas à gastronomia espanhola, como a Real Academia de la Gastronomía, o Ministério da Agricultura, o Conselho Regulador de Vinhos de Jerez, a Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, a Federação Espanhola do Vinho, a Interprofesional del Aceite de Oliva Español, entre outras. Ou seja, este selo de qualidade não está baseado numa crítica gastronómicas, mas em parâmetros objetivos relacionados com a qualidade dos produtos e as técnicas de confecção.

O troféu "Restaurants From Spain" no balcão do restaurante Imanol Foto: DR

Lançado em 2021, o selo de qualidade Restaurants From Spain distingue estabelecimentos que, fora de Espanha, oferecem aos clientes, não só produtos espanhóis, mas também autêntica cozinha espanhola de qualidade, com uma imagem única e diferenciada.



O Imanol é um restaurante de comida basca, com os seus típicos pintxos e cañas. No Gourmet Experience, conta com vizinhos tão ilustres quanto a Tasca Chic, do Chef José Avillez, o Balcão, do Chef Henrique Sá Pessoa, O Poke, do Chef Kiko Martins, entre outros.