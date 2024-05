Marlene Vieira e Rui Sequeira. Dois chefs e um menu inédito

Marlene Vieira, do restaurante ZumZum, convida o chef Rui Sequeira a fazer parte dos menus em formato pop-up. Foto: DR

Qual é o português - e, já agora, o estrangeiro - que não gosta do sul do país? Com as praias paradisíacas, os sabores mediterrânicos do peixe e do marisco, tornou-se um destino para todo o ano.A 5 de junho, Marlene Vieira, do restaurante ZumZum, convida o chef Rui Sequeira a fazer parte dos menus em formato pop-up que todos os meses chegam a este spot em Lisboa. Rui pensou neste alinhamento: cataplana de gamba da costa, raia alhada à moda de Olhão, codorniz piri-piri da Guia e uma sobremesa a que chama Milagre das amendoeiras em flor. Já a cozinha do Zunzum irá servir uma tosta de sardinha, pimentos assados e foie do mar - uma homenagem ao Santo António que chega uma semana depois do evento -, alcachofra frita, gema e muxama, carbonara de aipo e choco, papada e ovas e, para terminar, cookie, cereja e chocolate negro. O pairing de vinhos será assinado pela Martin Boutique Wines, focada em produtores emergentes.É a sexta edição dos 12 eventos a decorrer ao longo do ano para celebrar os sabores e ingredientes portugueses, apresentados com diferentes técnicas e espelhando a assinatura de cada chef convidado. "Os menus são compostos por pratos de assinatura do convidado e criações da chef Marlene Vieira e os vinhos ficam a cargo de um pequeno produtor, convidado para apresentar as suas criações" explica a Krausz (Studio) agência do ZumZum. O menu de degustação (que inclui pairing de vinhos e welcome drink) custa €85.Rui Sequeira foi finalista do programa Top Chef e depois passou pelo Ocean, pelo Vila Vita em Porches, e pelo Serge Vieira, em França. Hoje, assina 3 projetos, dois de inspiração asiática (Monky e Karpa) e o Alameda, onde está agora.