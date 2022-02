Há um novo restaurante de petiscos na cidade

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

O bairro do Saldanha tem um novo "inquilino" na categoria de restaurantes. Ao entrarmos nesta nova petiscaria, a simpatia do staff, disponível para explicar tudo ao detalhe, conquista-nos de imediato. É que aqui reune-se o melhor da cozinha tradicional portuguesa com um "twist” de outros sabores do mundo em formato de petisco....