Celebre o Dia dos Namorados com um jantar romântico no Ritz

Até 14 de fevereiro, os restaurantes do infame Ritz Four Season Hotel têm à sua disposição dois menus dedicados ao amor, ideais para desfrutar com a cara metade, com amigos de longa data ou apenas consigo mesmo. Afinal, também celebramos o amor próprio neste dia.

No Varanda, o menu de duas pessoas (€300), com harmonização incluída, arranca com amuse-bouche de Beignet de camarão, lima-da-pérsia e hibiscos; beringela japonesa, quinoa vermelha e miso; e lula dos Açores com ananás, gengibre e salicórnia, acompanhado por um Tourónio Douro. Para a entrada, temos lavagante azul com chioggia, gel de flor de laranjeira e ficoide glacial, com um Arinto e Chardonnay Quinta da Lagoalva. Os pratos principais são então a abóbora Hokkaido com trigo sarraceno, salsifis, trompette de la mort e shiso e o pregado do mar com couve-flor, citrinos e pickle de mostarda. Para terminar, há cremoso de chocolate ivoire com hibiscos e lavanda, acompanhado por um Niepoort LBV Porto, e ainda mignardises.

Menu especial Dia de São Valentim Foto: Four Seasons

Já no Cura, o menu para dois, também com harmonização incluída, conta com um valor mais elevado (€500). Aqui, começamos o jantar romântico com caranguejo de fundura, ikura e couve fermentada; beterraba, pistachio e sabugueiro; e Gallantine de pombo, balsâmico de cidra, pimenta timut e foie gras, tudo acompanhado por um champanhe Diebolt-Vallois Rosé.

Menu especial Dia de São Valentim Foto: Four Seasons

De seguida, temos barriga de atum com oxalis e lima caviar e coração de alface com trufa preta, salsa e trigo sarraceno, que combina na perfeição com um vinho verde Sanjoanne. O menu continua com lula, avelã, bergamota, caviar e manteiga torrada de algas e o pargo de linha com couscous transmontanos, berbigão e ervilhas lágrima, com um intervalo de pão de trigo ancestral e manteiga em feno pelo meio. O prato de carne é lombo minhota com raiz de aipo, folhas roxas e hibiscos, acompanhado por um Douro Quanta Terra. Para terminar, os apaixonados podem desfrutar de marmelo com ervas de inverno e cacau com cogumelos, chá preto e caramelo salgado, com um saboroso Cossart Gordon Malvasia 10 anos da Madeira.

Menu especial Dia de São Valentim Foto: Four Seasons

As reservas são efeituadas através de restaurant.reservations.lisbon@fourseasons.com .