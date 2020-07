Sustentável leveza de comer

Sustentável, saborosa, leve. São estas as qualidades da cozinha do restaurante Glass Terrace, no Sheraton Cascais Resort, que tem uma nova carta de verão idealizada pelo chef Pedro Rebelo dos Santos. De forma a tornar este hotel mais coerente com as tendências gastronómicas de hoje, o chef apostou na sustentabilidade, trazendo para a ementa do restaurante legumes saudáveis e frescos da Horta do Chef [como assim lhe chama] e na sazonalidade, ao adquirir os restantes ingredientes a produtores locais conscientes.

As propostas gastronómicas do Glass Terrace.

Aqui, dá-se primazia ao peixe mais fresco da nossa costa numa viagem pela cozinha mediterrânea tradicional portuguesa. É assim que nos petiscos do Glass Terrace, ao almoço, surgem composições como ceviche de peixe branco de mercado com texturas de batata doce (€17) ou as famosas ameijoas à bulhão pato (€22), enquanto ao jantar se prova o creme de ervilhas, ovo a baixa temperatura e pó de chouriço (€11) ou o tártaro de novilho com maionese de ostras (€16). Nos pratos principais, a carne assume um novo protagonismo, com propostas a chegar à mesa com um toque internacional, como a entrecôte grelhado com legumes da estação e jus de Vinho do Porto (€26) ao almoço ou terrina de borrego com bulgur de citrinos, malagueta e hortelã (€26) ao jantar. Quanto às sobremesas, esse ato inultrapassável em qualquer momento gastronómico, o chef recomenda o Mil folhas de frutos vermelhos com mousse de chocolate (€9), mas nós suspeitamos que o pudim de abade de priscos também estará ao mesmo nível.

Entre as sobremesas, destaca-se o pudim de abade de priscos.

A Horta do Chef é a mais recente iniciativa de sustentabilidade do hotel, que pretende tornar a cozinha do restaurante Glass Terrace mais autossuficiente ao fornecer alguns os ingredientes de alguns pratos e bebidas da carta do restaurante. Como a sazonalidade é uma das prioridades do chef, a cada três meses está garantida a rotatividade de plantação. Atualmente, a Horta produz funcho, rabanete, cebolete, manjericão, estragão, salva, coentros, salsa e hortelã, ingredientes utilizados nos pratos da carta de verão do Glass Terrace.

A Horta do Chef é a mais recente iniciativa dentro do projeto de sustentabilidade do hotel.

Com o objetivo de dar a conhecer esta horta, o chef Pedro Rebelo dos Santos será o porta voz da iniciativa "Vamos à Horta!". Todas as quintas-feiras, pelas 10h, os clientes e proprietários do Resort podem fazer uma visita guiada e saber mais sobre a sua composição e funcionamento.