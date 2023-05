Celebrar com gin no Jardim Botânico da Ajuda

Entre os dias 1 e 2 de junho, o Jardim Botânico da Ajuda, em Lisboa, recebe a apresentação da nova edição da marca de gin Hendrick's. A marca escocesa, conhecida por criar universos fantásticos e místicos para apresentar as suas edições limitadas - aliás, os rótulos desta destilada falam por si - criou um espaço ao qual chamou Jardim dos Esplendores, dentro deste jardim lisboeta, para apresentar a Flora Adora, uma nova versão deste gin premium.



Quem quiser marcar presença poderá esperar cenários irreverentes: a experiência é imersiva e convida a passear livremente pelo jardim, percorrendo quatro pontos nevrálgicos – quatro estações – e culmina num espaço de encontro, o Jardim Dos Esplendores. Será um trajeto sempre acompanhado de música ao vivo, à medida que os convidados provam cocktails do universo Hendrick’s: Hendrick’s Original, Hendrick’s Neptunia e, claro, o novo Hendrick’s Flora Adora.

A programação.

Esta nova versão, pensada para desfrutar nas famosas garden parties, tem uma base de zimbro e coentro, "alongada por características florais exuberantes, verdes e maravilhosamente doces e profundas" descreve-o a marca. "Flora Adora vibra com um aroma sedutor de flores encantadoras e com um caráter de ervas frescas, consumadas e clássicas do estilo de Hendrick's."



Neste dois dias esperam-se as performances de Candonga, banda de jazz, e dos DJs Zé Pedro Moura e André S, os responsáveis pelos momentos musicais, com especial presença do Coro da Universidade de Lisboa.

Jardim Botânico da Ajuda. Foto: Diretório da Cidade

O evento é aberto ao público, das 18h às 23h30, mediante inscrição gratuita que dá direito a um cocktail. Poderá encontrar mais informações sobre este evento no site oficial da marca.



Programação:



- Experiência imersiva: 18h30 – 23h

- Banda de Jazz – Os Candonga: 18h30 – 20h30

- Performance do Coro da Universidade de Lisboa (CUL): 20h30 – 21h30

- Live acts dos DJ: Zé Pedro Moura e André S: 21h30 – 23h