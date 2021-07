Como a cozinha da Sicília chegou a Lisboa pelas mãos de um italiano

O chef siciliano Giovanni Pellegrino chegou à Mano a Mano por acaso. Houve um match: o restaurante precisava de uma mudança na cozinha, para manter a excelência da gastronomia italiana com que nos habituou, e o chef acabava de chegar a Portugal, depois de correr várias cozinhas pelo mundo.

O interior do restaurante Mano a Mano. Foto: Filipe Vera Cruz

Não tardou a homenagear as suas raízes sicilianas, começando nas referência ao mar, que se evidenciam em pratos como fritto misto all´italiana com carapauzinhos, lulas e camarão frito (€15), ou na impepata di cozze (€13,50), que é como quem diz os famosos mexilhões à moda siciliana que nos fazem cair na tentação de mergulhar o pão no seu delicioso molho.

Os famosos mexilhões à moda siciliana. Foto: Filipe Vera Cruz

Como puro italiano que é, há invenções também nas pastas, e o chef sugere o spaghetti bottarga e vongole (€17), uma massa fresca confecionada no momento acompanhada com amêijoas e bottarga. Na carne, há a porchetta (€15), que é barriga de porco (cozinhada entre 12 a 14 horas) que vem acompanhada por uma fresca salada da estação. Por fim, o ex-líbris da casa, que são as pizzas, reinventa-se com a absolutamente obrigatória pizza bronte (€14,50) com creme de pistáchio, mortadela picante, mozzarella de búfala DOP e lascas de queijo Grana Padano DOP.

O ex-líbris da casa as pizzas. Foto: Filipe Vera Cruz

Para terminar, nada melhor que repetir o pistáchio que já comemos na pizza, e provar a sobremesa tradicional siciliana com creme mascarpone, pistáchio e nutella (€6,50): o falso cannoli al pistacchio. Ao almoço, há um menu democrático de €11, que inclui entrada, prato e sobremesa, e onde se incluem parte desta iguarias.

Onde? Rua do Alecrim n.º22, Lisboa Quando? Todos os dias das 12h30 e as 22h30 Reservas 914 054 273 e manoamnao@gruposushicafe.com