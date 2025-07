Ciclo de jantares vínicos para comemorar noites de verão

As quarta-feiras vão deixar de ser um dia igual aos outros no hotel de Castro Marim. Pensado para os apreciadores de vinho, o Octant Praia Verde anuncia a mais recente novidade: "Quartas à Terra". Um projeto que consiste numa união entre o melhor do património vitivinícola português e a abundância de nuances gustativas da gastronomia local.

David Domingues, o chef residente do restaurante À Terra Praia Verde, receberá a visita de ilustres chefs convidados, para parcerias culinárias a quatro mãos. Além disso, estes jantares contam ainda com a presença de produtores e enólogos, numa experiência sensorial e imersiva que terá lugar nos jardins do espaço, no aconchego do ar livre e da música ao vivo, acompanhados pelas noites tropicais características da época.

David Domingues, chef residente do restaurante À Terra Praia Verde Foto: DR

Com um menu construído meticulosamente à medida para cada convidado, os visitantes terão oportunidade de saborear as refeições preparadas pelos chefs convidados João Dias, Tiago Bonito, Eugéniu Musteata, Maurício Varela, Nuno Martins e Miguel Laffan. Para acompanhar, a estrela deste ciclo: o vinho. Cabrita Wines, Arvard, Barranco Longo, João Clara, Paxá Wines e Morgado do Quintão são algumas das opções vinícolas.

Jardins do Octant Praia Verde, onde terão lugar estes jantares Foto: DR

Com um custo de 120 euros por pessoa, este ciclo consiste numa harmonização vínica, acompanhada por duas entradas, dois pratos principais (um empratado e um partilhado) e uma sobremesa.

"Quartas à Terra" terá lugar todas as quartas-feiras, entre 23 de julho e 24 de setembro, no Octant Praia Verde. Para mais informações ou para reservar, poderá contactar através do e-mail experience-praiaverde@octanthotels.com e do telefone +351 281 530 600.