Azenhas do Mar, como o restaurante histórico se modernizou

Há precisamente vinte anos que João Pedro Cunha abriu o emblemático Azenhas do Mar, tornando-se quase sinónimo da aldeia que lhe dá o nome. Para lá chegar, a estrada é sinuosa mas o destino vale e muito a viagem, tanto pela proximidade do mar, que se mantém até nos sentarmos à mesa, como pelos deliciosos pratos que nos esperam como recompensa.

Azenhas do Mar: os pratos. Foto: DR

Na verdade, poderíamos viver apenas com as entradas da carta, que vão desde as clássicas salada de polvo (€12), amêijoas à Bulhão Pato (€19) ou sapateira recheada no casco (€20) ao tártaro de atum com abacate (€18). Como não poderia deixar de ser, o peixe é o protagonista na carta. Do mar para a mesa e grelhado a carvão, ao sal, no forno ou cozido (60€/kg), além do peixe do dia encontra ainda muitas opções, como o polvo a carvão (€22), o bife de atum com chips de batata doce (€22) ou carabineiros com arroz de alho e coentros (€38).

Azenhas do Mar: a vista. Foto: DR

Para partilhar, há o delicioso caril de Gambas (€35), a tradicional açorda de marisco (€42) ou o requintado caril de lagosta e lavagante (€65). A juntar à lista há outras iguariais como a clássica sopa de peixe [€8), arroz de polvo (€20) ou risotto de gambas com espargos verdes (€22). A acompanhar, peça uma sangria de frutos vermelhos e não se arrependerá. Se houver espaço, vá por nós e peça a bola de gelado com petit gateaux ou a mousse de chocolate.

Azenhas do Mar: os pratos. Foto: DR

Azenhas do Mar: os pratos. Foto: DR

Se preferir ficar pelo bar, o A~Mar, há pratos leves, sumos naturais e cocktails (aberto das 10h às 22h, todos os dias).

Onde? Azenhas do Mar, Colares Quando? Segunda-feira a domingo, das 12:30h às 22h.Reservas 219 280 739