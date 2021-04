Camarão, maracujá, cenoura, espargos e salicórnia. Uma receita de chef para a primavera

Enquanto prepara a reabertura do restaurante Largo do Paço, na Casa da Calçada Relais & Châteaux, em Amarante, o chef Tiago Bonito partilha uma receita com sabores frescos e cores alegres, à base de camarão, maracujá, cenoura, espargos e salicórnia. Uma boa sugestão para fazer em casa uma refeição leve e muito saborosa, a combinar com dias longos e mais soalheiros.

CAMARÃO, MARACUJÁ & CENOURA, ESPARGOS E SALICÓRNIAS (4 pessoas)





Ingredientes

400g Camarão selvagem 20/30

20g citronela

5g folha de lima kaffir

5g coentros

20g chalota

1 folha de louro

50ml azeite extra virgem

q.b flor de sal

q.b pimenta preta em grão

q.b sal

Descascar o camarão e retirar a tripa.

Colocar um tacho com água a ferver com chalota, coentros, lima kaffir, citronela, louro, pimenta em grão e sal e, quando ferver, colocar o camarão e cozer 2 minutos. Retirar o camarão e colocar em água fria com sal durante 2 minutos e depois passar para água com gelo e sal mais 2 minutos.

Escorrer o camarão e levar ao frio.

Temperar o camarão com azeite e flor de sal.



Parte 2: Sopa fria de maracujá e cenoura



Ingredientes:



350g cenoura

200g maracujá

10g gengibre ralado

5ml molho de peixe

20ml vinagre de arroz

10ml mirin

5g coentros

10ml sumo de yuzu

10g malagueta vermelha

1g xantana

q.b sal

q.b pimenta



Lavar bem as cenouras e triturar as mesmas na centrifugadora para obter 150ml de sumo.



Retirar a polpa do maracujá, misturar ao sumo de cenoura e juntar gengibre ralado, coentros laminados, malagueta picada, vinagre de arroz, mirin, sumo de yuzu, sal e pimenta, e deixar em infusão no frio 30 minutos.



Passar o sumo pelo passador, juntar a xantana, e triturar com a varinha magica.



Retificar os temperos.



Parte 3: Espargos



Ingredientes:



150g espargos verdes

50g espargos brancos

1 laranja

25g salicórnias

15g cebolinho

10g chalota

50ml vinagre vinho branco

25ml azeite extra virgem

q.b sal

q.b pimenta



Descascar os espargos verdes e cozer em água a ferver com sal.



Retirar e arrefecer em água e gelo.



Descascar os espargos brancos e, com a ajuda do descascador, fazer lâminas de espargos e colocar em água com gelo, sal e vinagre.



Cortar os espargos verdes em rodelas e temperar com salicórnia picada, raspa de laranja, chalota picada, cebolinho picado, azeite, sal e pimenta.



Descascar a laranja, fazer gomos e reservar para o empratamento.



Aromáticos: Lâminas de rabanete Flores comestíveis Aneto Coentros Ervilha



Empratamento: uma taça colocar no fundo os espargos verdes, por cima os camarões temperados e, entre os camarões, colocar gomos de laranja e lâminas de rabanete. Colocar a sopa até tapar a camada dos espargos, decorar com as lâminas de espargos brancos e as ervas aromáticas.