Restauração, design, arte e sustentabilidade. Será este o restaurante do futuro?

Sandes de bacalhau da Ameaça Vegetal

Sobremesa de chocolate da Ameaça Vegetal

Com a pandemia, muitos restaurantes se questionaram se o seu futuro passaria a 100% pelas plataformas virtuais (à excepção da parte da degustação, claro). Criada em plena pandemia, a start-up Foodriders revela aquele que pode ser mesmo o restaurante do futuro. Assentes em tecnologia e na criação de novas experiências, os restaurantes Las Gringas e Ameaça Vegetal são os primeiros conceitos deste coletivo lançado pelo casal Marta Fea e Damian Irizarry juntamente com o chef Diogo Noronha, que eram proprietários do Pistóla y Corazon e Pesca, em Lisboa, respetivamente. Ambos sentiram os abanões da pandemia, e meteram mãos à obra.Os três jovens empreendedores queriam fazer parte da redefinição do conceito de restauração pós-pandemia, e por isso criaram a Foodriders tendo em mente quatro conceitos: baixo investimento, baixo custo de operações, experiências únicas e uma plataforma digital. Passaram da teoria à pratica e já têm em funcionamento o primeiro restaurante do futuro em Portugal, uma cozinha na Penha de França, onde há há 4 a 5 empregados de cozinha e dois hosts que recebem os clientes online e presencialmente, todos os dias, das 12h às 23h.Esteja o cliente onde estiver, a Foodriders vai servi-lo. Graças a uma inovadora aplicação, tanto é possível fazer um pedido de delivery para uma morada como para um miradouro ou qualquer espaço público, basta um "drop a pin" no GPS e, desde que uma bicicleta ou mota chegue lá, a entrega está garantida.Ou seja, "não é um restaurante convencional porque não tem mesas para os clientes, mas também não é virtual, porque ao contrário de muitos não está escondido num armazém, mas funciona num movimentado bairro de Lisboa, onde os clientes podem entrar, ver onde são confecionadas as refeições e conhecer todos os projetos deste coletivo, cuja ação vai muito além da restauração" explicam, no comunicado à imprensa.Na carta da Ameaça Vegetal, predomina o vegetarianismo. "Sem pretensão de impor nada, é uma carta de base vegetal, que reflete o meu trabalho anterior, o meu passado como vegetariano, as minhas paixões pelo mar, pelo médio oriente, pela cultura mexicana e que propõe uma transição natural para uma nova forma de nos alimentarmos, uma dieta do futuro", esclarece Diogo Noronha. Na carta, encontram-se sanduíches servidas em focaccia de fermentação natural ou bun de trigo e centeio, contam-se a de couve flor assada, de berinjela em tempura, de ostras empanadas e de bacalhau em polme.Num verdadeiro sistema modular, que vai incluir um restaurante flagship na Factory Lisbon no Beato, a Foodriders está desenhada para trabalhar com mercados de todas as dimensões, em qualquer ponto do mundo. Nesta fase de arranque, um food truck deverá fazer-se à estrada, já este verão, para levar o conceito a mercados, praças e festivais e fazer crescer uma comunidade unida pelaAlém disso, a Foodriders lançou o, para integrar iniciativas na área do design e das artes. Sob a sua alçada contam já com uma radio digital, a East Side Radio, uma fanzine, projetos de curadoria de fotografia que transformam as garrafas dos cocktail em expositores de arte, parcerias com artistas para criação de peças exclusivas, como é o caso da ceramista Hailey Bernier que faz peças que nos levam a repensar as questões da sustentabilidade, uma das preocupações do coletivo.Outro dos projetos é a "Collaborative Delivery Art Gallery", que leva arte em cada entrega. Em abril foi selecionado o artista Kid Galindro, cujo poster é incluído em cada pedido. Já a partir de junho arranca o Low-Fi Wine & Vinyl Club. A cada mês uma seleção de um vinho de baixa intervenção e um vinil é enviada para os membros do clube, cuja a inscrição é de €50 e que beneficiam de 10% de desconto em todas as compras nos Las Gringas e Ameaça Vegetal.