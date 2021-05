Uma cabana "invisível" que se funde com a Natureza Foto: Arcana

"A Arcana é inspirado na mudança de perspetiva que o tempo passado na Natureza proporciona. Com o passar dos anos, percebemos o quão importante é para a saúde física e mental, principalmente no contexto de nossa vida urbana acelerada, e é por isso que começámos por explorar como poderíamos compartilhar este ritual com outras pessoas", diz Felicia Snyder, citada pela Condé Nast Traveler Uma cabana "invisível" que se funde com a Natureza Foto: Mike Palmer Cada cabana também tem ainda espaço exterior com fogueira, para cozinhar ao ar livre. Assim que as cabanas inauguraram, esgotaram para todas as datas de 2021 (em apenas vinte e quatro horas), por isso, num futuro próximo, estarão a lançar estadas para 2022, com tarifas a partir de 299 dólares por noite durante a semana com uma estadia mínima de duas noites.

Locais remotos, no meio da Natureza, isolados do mundo, quanto mais afastados da civilização melhor. Estes requisitos, quando falamos em destinos de férias, tornaram-se tendência desde que a pandemia de covid-19 nos surpreendeu, há pouco mais um ano. É que quanto mais sossego, isolamento e tranquilidade, melhor.É provável, por isso,, com ambientes que refletem serenidade no seu estado mais puro e uma especial harmonia com o ambiente nos pareçam especialmente apetecíveis. Até à data, nada se parece com estas construções numa floresta no Canadá, a duas horas de Toronto. O conjunto chama-se Arcana e consiste numa série de cabanas que ficam praticamente "invisíveis", para umas férias verdadeiramente exóticas. É que este efeito pode atrair os animais, já que a estrutura é camuflada.A ideia foi da dupla criativa Alan Gertner e Felicia Snyder, da empresa de lifestyle Tokyo Smoke, em colaboração com o gabinete de arquitetura e design Leckie Studio, e uma agência de design nova-iorquina, a Aruliden. O resultado são estruturas que se inspiram no ambiente selvagem, com interiores luxuosos rodeados por grandes janelas de vidro - o efeito torna imperceptíveis as linhas do interior e exterior. Esta transparência é conseguida pelo aço em inox refletivo, tornando as cabanas