Os souvenirs de luxo italianos que celebram a costa amalfitana

Le Sirenuse, o famoso hotel italiano em Positano que atrai turistas de todos os cantos do mundo, tem uma marca própria, a Emporio Sirusene, que acaba de lançar uma primeira coleção de lifestyle a juntar ao vestuário inspirado na costa amalfitana. A primeira coleção chama-se Il Negozio e reflete a identidade do resort, aclamado pela sua vista idílica para o mar que banha a costa amalfitana. A coleção de lifestyle conta com uma série de artigos desde cinzeiros e roupões de banho até t-shirts e tote bags de linho e ainda colaborações pontuais com diversas marcas e designers.

Roupão de banho, €250, Emporio Sirenuse Foto: D.R

Para o lançamento do segmento de lifestyle, que também inclui peças de oda, foi escolhida uma parceria com a marca nova-iorquina Tombolo. Para as peças unissexo, as marcas inspiraram-se na costa de Positano, em Itália, onde está situado o hotel, e também em criaturas míticas. Por isso, os conjuntos de camisa e calção - no que toca ao vestuário - foram criados em tons de vermelho, azul, verde e bege, tendo ainda um toque retro dos anos 50 e 60 (preços entre €108 e €148).

Foto: Mariam Wo Ching

Fundada por dois amigos de infância, Chris Galasso e Mike Sard, a Tombolo foi concebida para ser uma lufada de ar fresco com "peças maximalistas para se descontrair numa época de roupa minimalista".

'Le Sirenuse' Classic Cabana, €138 e ‘Le Sirenuse' Pop-Over, €128, Tombolo para Emporio Sirenuse Foto: Mariam Wo Ching

"É impossível criar um souvenir que faça justiça ao Le Sirenuse, mas esta coleção cápsula representa a nossa melhor tentativa de capturar o charme do hotel em algo que se possa levar para casa", afirmaram os designers em comunicado.

Cinzeiro verde, €50 euros, Emporio Sirenuse Foto: D.R

Caixa de 10 postais por Anouk Diary, €190, Emporio Sirenuse Foto: D.R

Le Sineruse abriu em 1951, quando a família Sersale optou por transformar a sua casa de férias num resort de luxo, conservando, ainda assim, a atmosfera típica de uma casa. Desde os anos 50 que a gerência deste é mantida em família. Enquanto Antonio Sersale gere os assuntos do dia a dia, a sua mulher está encarregue da Emporio Sirenuse, a marca do resort, e das novas colaborações.

Mala, €90, Emporio Sirenuse Foto: D.R

A coleção conta ainda com porta-chaves, chapeús, postais, pratos decorativos e canecas e está disponível aqui.

Porta-chave, €110, Emporio Sirenuse Foto: D.R

Preços variam entre os €40 e os €250.