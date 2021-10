É fã de enoturismo? Tem de visitar estas adegas na Beira Interior

Em plena Serra da Gardunha, encontramos o retiro ideal para fugir ao frenesim da cidade, o alojamento rural Casas de Alpedrinha, no Fundão, Beira Interior.

Casas de Alpedrinha. Foto: Casas de Alpedrinha

Serra da Gardunha. Foto: Turismo do Centro

Conhecida pela "terra dos vinhos", ora branco ora tinto, a Beira Interior é atualmente a região vitivinícola mais alta de Portugal, com vinhas a 700 metros acima do nível do mar. Assim, pode ter a certeza que os sabores encontrados por estas paisagens serão únicos, graças à altitude dos terrenos, aos seus solos graníticos ou xistosos e às grandes oscilações de clima entre estações.

O roteiro das Casas de Alpedrinha concede-lhe um passeio por dois empreendimentos da região, as adegas Quintas dos Termos, em Belmonte, e a Adega 23, em Vila Velha de Rodão. Além disso, os visitantes poderão também passar a tarde em antigas minas de estanho e volfrâmio, descobrir como acontecia a exploração mineira e ainda dar um salto às galerias de vinho, a 50 metros de profundidade.

Galeria onde se encontram vinhos e espumantes a estagiar nas Minas da Recheira. Foto: D.R

Desde 2020, que a Quinta das Minas da Recheira recebe visitas guiadas pelas galerias desativadas, onde estão cerca de cinco mil garrafas de espumante e quatro pipas de vinho tinto a maturar. O espaço contém igualmente um salão de eventos mineiro e um museu.