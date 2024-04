Studio: um novo hotspot para experiências gastronómicas em Belém

Projetado para acomodar uma variedade de eventos, desde workshops a jantares privados. Foto: Rodrigo Cardoso

Este espaço divide-se em dois pisos distintos, cada um com uma atmosfera única. Foto: Rodrigo Cardoso

O Studio não é apenas um espaço físico, mas uma ideia concebida para ser o epicentro da criatividade gastronómica., este espaço foi cuidadosamente planeado para receber clientes, parceiros e todos os entusiastas da culinária, dia e noite. As mesas servem como ponto de encontro para reunir ideias e pessoas., o Studio é um ambiente onde a criatividade culinária encontra a expressão. E é uma ideia da agência de comunicação Chef's Agency, da qual Patrícia Dias é fundadora.Com uma, este espaço, cada um com uma atmosfera pensada ao detalhe. Desde o primeiro piso, com um ambiente térreo e tons de areia, até ao segundo piso, mais intimista e recatado."Tentámos ter um espaço o mais português possível, por nos fazer sentido, tendo em conta que este é o mercado onde operamos e que queremos credibilizar. Sentimos que o mais importante são as pessoas, e queremos aqui poder criar memórias, em torno de uma mesa, concretizando ideias, reunindo pessoas, e valorizando as entidades e marcas com quem trabalhamos", afirma, num comunicado partilhado.O conceito do Studio vai além da gastronomia, servindo como. Desde a arquitetura até aos parceiros escolhidos, cada detalhe foi pensado para criar uma experiência personalizada.Rua Fernão Mendes Pinto, 7B, 1400-145, Belém Lisboa. leonor.gaspar@chefsagency.net ou info@chefsagency.net