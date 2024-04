Hendrick’s Gin Grand Cabaret: a nova edição limitada

No dia 19 de abril, este palácio em Lisboa recebe o Grand Cabaret Hotel, um evento da Hendrick's que se destina a apresentar o seu novo gin, inserido na iniciativa "Gabinete de Curiosidades". Com bbue sempre marca os seus eventos, espera-se uma decoração sumptuosa, um ambiente de festa e uma noite divertida, naquele que será o maior evento do género até à data. A ideia é que os visitantes visitem os vários compartimentos do Palácio de Tancos, para descobrir os diferentes universos da marca. É como uma experiência sensorial, acompanhada de gin que nos promete remeter para outros tempos. O novo gin. Foto: DR Esta nova versão é pensada por Lesley Gracie, que se inspirou para numa aguardente de fruta madura, servida com uma pitada de gin e perfumada com rosas, que ganhou popularidade nas festas parisienses em voga no início do século XVII. "É fascinante mergulhar na história doscocktailse ver que combinações de saborescativaram as mentes criativas em Paris no início do século XVII. Sabores de fruta carnuda,aromas de rosas e gin eram uma combinação mágica nos estabelecimentos mais opulentos", afirma Ally Martin, embaixadorglobal da marca, em comunicado de imprensa. As visitas aos quartos decorrem das 18h30 às 21h15, e os convidados mais curiosos recebem o desafio de descobrir um enigma, das 21h15 às 21h30. A partir dessa hora, até às 23h, há DJ set para todos. As portas abrem às 18h30, a entrada é gratuita mas tem de ser feita uma inscrição prévia, aqui.