Cascavel: uma fusão de culturas e sabores no coração de Lisboa

Após uma semana agitada, em que o trabalho não dá trégua , não há nada melhor do que aproveitar a sexta-feira à noite para recarregar as energias com as pessoas que gostamos num local que veio para encantar. O Cascavel, situado em Lisboa, no número 170 da Rua da Esperança, foi concebido com o conceito de ser um "gastro pub, jantar completo e pré-noite", como nos conta Tomás Coelho, um dos fundadores deste novo ponto de referência da capital.



As primeiras impressões não poderiam ter sido mais impactantes. À entrada, fomos recebidos por uma surpresa agradável: a casa estava repleta, com a esplanada cheia de pessoas que aproveitavam o bom tempo para desfrutar de uma bebida. Era um cenário de diversidade, com estrangeiros e portugueses reunidos, formando um grupo eclético. Ao adentrarmos o espaço, os nossos sentidos foram instantaneamente estimulados: a arquitetura minimalista e refinada do ambiente chamava a atenção, como se cada elemento tivesse sido cuidadosamente selecionado para proporcionar uma experiência única, uma obra do outro fundador, também arquiteto, Carlos Aragão. A iluminação natural que banhava o bar e a cozinha às 19:30 conferia uma aura acolhedora e intimista ao ambiente. O irresistível aroma proveniente da cozinha completava a atmosfera envolvente. Apesar do espaço reduzido, com apenas 10 mesas metálicas e seis lugares ao balcão, a sensação de conforto e acolhimento era evidente, reforçando a qualidade e a atenção aos detalhes que caracterizam o Cascavel.







Apesar do espaço reduzido, com apenas 10 mesas metálicas e seis lugares ao balcão, a sensação de conforto e acolhimento era evidente. Foto: DR

Fizeram muito com o espaço limitados que tinham, considerando que anteriormente servia como o armazém do restaurante vizinho "O Tachadas". Mas, indo direto ao ponto central: a comida. O menu é conciso, apresentando apenas seis pratos que são uma fusão de influências: um terço português, um terço brasileiro e um terço angolano - uma homenagem às raízes do chef residente, Tiago Hung.



Hung conta-nos que a paixão pela culinária era evidente desde sempre, cresceu a cozinhar - uma tradição familiar. Agora, aos 30 anos, lidera a equipa de cozinha deste novo espaço e explica que ao criar o menu, procurou "trazer um pouco de tudo do mundo, desde as texturas até à apresentação, mas sempre com os sabores africanos, os nossos ingredientes". E a experiência gastronómica é verdadeiramente uma fusão de sabores.







Pão de queijo com vitela beirã e pesto de coentros (€10, 3 unidades). Foto: DR

Para duas pessoas, Tomás Coelho sugeriu a escolha de três pratos para partilhar, o que foi mais do que suficiente. Optamos pelo pão de queijo com vitela beirã e pesto de coentros (€10, 3 unidades), mufete de bacalhau, servida com torradas de mandioca e óleo de palma (€13, 3 unidades) e magoga de camarão - pão brioche com coleslaw e camarão frito (€13). E, claro, não poderíamos esquecer as bebidas. Viajamos dos sabores africanos para os brasileiros, onde nos deparamos com as criações do barman Gustavo Santiago, que concebeu cada cocktail de forma meticulosa e criteriosa. Optamos pelo cocktail Tupã (€13) e pelo mocktail Tashi Delek (€7), que harmonizaram perfeitamente com os pratos escolhidos. Se se questionam pela sobremesa, o menu apresenta apenas uma e é a única coisa que não é feita in house, mas sim por um amigo de Coelho. É feita com uma base de chocolate preto e suspiro, tem creme cheese, maracuja e um pouco do vinho do porto.



Abertos todos os dias, das 17h às 24h.