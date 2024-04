Este festival é dedicado ao lagostim e a outros peixes de rio

O festival noutras edições. Foto: DR

Promovido pelo município local, este evento é um, destacando os produtos locais e impulsionando a economia local. Há mais de uma década,tem sido uma oportunidade para celebrar a rica herança piscatória das comunidades ribeirinhas, onde a pesca é mais do que uma atividade económica - é uma paixão transmitida de geração em geração. Este evento fusiona a cozinha tradicional com a inovação, trazendo os sabores autênticos do rio diretamente para a mesa dos visitantes.Durante o festival, os participantes podem deliciar-se com uma variedade de especialidades nos restaurantes, cafés e pastelarias locais, incluindo pratos como açorda de peixe do rio, peixe frito, cogumelos recheados com lagostim e vol-au-vent de lagostim, entre outros. Além das iguarias culinárias, o Sabores do Zêzere destaca, com atividades que vão desde showcookings até concursos gastronómicos, mercado de produtos locais, artesanato ao vivo e uma área de lazer especialmente dedicada às crianças, tudo isso a acontecer no Mercado Municipal António Teixeira Antunes, em Ferreira do Zêzere.Este ano, em que se celebra o 50º aniversário do dia que deu a liberdade ao país, o Festival também inclui atividades culturais, como exposições e espetáculos relacionados com o 25 de Abril, no Centro Cultural Alfredo Keil. Segundo Bruno Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, o Sabores do ZêzereNeste evento, tradição e inovação unem-se para proporcionar uma experiência gastronómica única, enaltecendo os autênticos sabores do Zêzere.