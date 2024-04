"Cabeças e Miolos". Uma iniciativa do chef na Taberna do Calhau

Leopoldo Garcia Calhau Foto: DR

O menu deste jantar temático é uma verdadeira celebração da culinária criativa e ousada. Foto: DR

No próximo, quarta-feira, o chef alentejanoabre as portas da Taberna do Calhau, no Largo das Olarias, em Lisboa, para um jantar especial, inspirado numa das suas paixões mais peculiares: cabeças e miolos, precisamente. O regresso do "Cabeças e Miolos" promete ser um evento memorável, cinco anos após a sua primeira edição que contou com Vasco Coelho Santos como convidado de honra.Leopoldo Garcia Calhau encabeça a iniciativa, prometendo surpreender os comensais com um menu. Assim sendo, o menu desteé uma verdadeira celebração da culinária criativa e ousada. Desde o pão com cabeça até ao pudim de noz da Joana, passando por pratos como carabineiro e pistáchio e cabeças de abóbora, cada prato é uma explosão de sabor e originalidade.Adivinha-se uma noite de descobertas culinárias e momentos inesquecíveis na Taberna do Calhau, onde cada prato é uma obra de arte e cada garfada. O "Cabeças e Miolos" custa, por pessoa,Recorde-se que, no início do ano, o chef anunciou que ia mudar o formato dos seus restaurantes, abrindo apenas em datas marcadas, para fazer frente aos desafios da gentrificação e ao mercado laboral em Lisboa. Atualmente é proprietário da Taberna do Calhau e do Bla Bla Glu Glu, lado a lado, no Largo das Olarias, e é consultor numa série de restaurantes pelo país.